El preocupante aviso de los expertos: Una sola dosis de la vacuna puede favorecer las mutaciones

Las comunidades autónomas se enfrentan a un serio problema en el proceso de vacunación. Debido al retraso de en la distribución, están comprobando que no tienen vacunas suficientes para poner la segunda dosis.

Solo en Cataluña, 10.000 personas no van a poder recibir la segunda dosis. Y si pasan 21 días después, la primera pierde toda su eficacia. Es más. La inmunidad imperfecta, es decir administrar una sola dosis de Pfizer o de Moderna genera problemas. El propio instituto Carlos III, a través de su presidente, advierte de que puede favorecer la propagación de mutaciones y que el virus y sus variantes persistan en el tiempo.

Fernando García explica que si una única dosis no confiere inmunidad suficiente "los beneficios de la vacunación se pierden y el problema es que se desconoce el grado de inmunidad de una sola inoculación". Y la conclusión es que "prácticamente se tira el dinero", añade.

Se desconoce el grado de inmunidad de una sola inoculación

Para este epidemiólogo, la propuesta de Reino Unido de una única dosis "chirría". Hoy por hoy, no hay datos empíricos que prueben su eficacia "y los estudios con animales demuestran que una sola dosis no ofrece datos muy prometedores", añade.

Varias enfermeras vacuna a un profesional sanitario con la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Catalunya (España), a 14 de enero de 2021.

LA SEGUNDA DOSIS NO MÁS ALLÁ DE LOS 28 DÍAS

En este sentido, la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, pide que se sea muy estricto con los tiempos de la vacunación y que la segunda dosis se administre en el margen previsto (no más allá de los 28 días): "De no hacerlo así, la efectividad de la vacuna no está asegurada".

"No podemos trasladar el mensaje de que se puede retrasar sin más porque caemos en un error importante" señala este experto que observa "descontrol" en el actual proceso de vacunación, "al dejarlo al arbitrio de las comunidades autónomas.

"Cuanto más divides los puntos de vacunación, hay menos mecanismos de coordinación" y más posibilidades de que ocurran fallos y el proceso se ralentice, explica.

LOS POSITIVOS CON ANTICUERPOS A LA COLA

Y en ese proceso de vacunación, López Hoyos plantea que los contagiados por covid con PCR positivo y anticuerpos sean los últimos en inmunizarse ya que -supone- tienen defensas contra el virus al menos seis u ocho meses.

López Hoyos, que también dirige el Instituto de Investigación 'Marqués de Valdecilla', explica que los que pasaron la enfermedad poseen "células-memoria T y B, que son las fábricas que producen los anticuerpos".

"La gente que ha pasado la infección no debe de tener prisa, puede vacunarse al final de todo" insiste este experto.

López Hoyos también comenta que han observado que los ya han dado positivo tienen "con más frecuencia" efectos adversos tras recibir la primera dosis, "no más graves pero sí molestos (dolor en el brazo y malestar general)".

EL 70% VACUNADO EN NAVIDADES

Este inmunólogo sitúa el fin del plan de vacunación lejos de los tiempos previstos por el Gobierno, y dilata el proceso al menos hasta las próximas navidades.

Para entonces, dice, es posible que esté vacunado el 70 por ciento de la población. López Hoyos deja claro que su cálculo se basa en los ritmos actuales.

"Y si a finales de enero hay unas 88.000 personas vacunadas, es muy difícil que una población de 33 millones de personas (el 70 por ciento de la población) esté inmunizada en verano"

Entretanto, las farmacéuticas no están cumpliendo sus previsiones iniciales y esta miércoles está prevista una reunión entre la multinacional AztraSeneca y la Unión Europea para que la compañía que distribuye una de las vacunas explique los retrasos.