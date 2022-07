Los exjefes de ETA 'Mikel Antza' y 'Anboto' citados a declarar por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

25 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, este jueves están citados a declarar como investigados ante el juez García Castellón los ex dirigentes etarras Mikel Albisu, más conocido como 'Mikel Antza', y Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto'. El juez de la Audiencia Nacional que investiga si el asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue ordenado por la cúpula de la organización terrorista ETA tomará declaración este jueves a los exjefes de la banda.

En una providencia del pasado lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, señaló a las 12.00 horas la citación de 'Mikel Antza' y, a las 12.15 horas, la de 'Anboto'. En concreto, el primero ha sido citado en la sede del tribunal, situado en Madrid, mientras que la segunda comparecerá por videoconferencia desde la cárcel.

Unas citaciones que tienen lugar después de que el juez recibiera informes de la Ertzaintza y de la Guardia Civil en los que los agentes señalan a la cúpula de la banda, a la que responsabilizan por el asesinato perpetrado el 12 de julio de 1997, considerando que solo pudo salir del máximo órgano de dirección de ETA

Se trata de un criterio que también sostiene el propio juez, que en uno de sus recientes autos apuntó a la cúpula de ETA en tanto que "no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro ni la muerte de la víctima, evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado".





Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas

Coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario de la liberación de Ortega Lara y del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP, la Cadena COPE ha estrenado el podcast original ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas’. Tres meses de arduas investigaciones que dan como resultado un auténtico viaje emocional, con el relato de aspectos hasta ahora desconocidos y contados de forma inédita por quienes vivieron minuto a minuto aquellos dramáticos días de julio. El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el ex consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, el juez Baltasar Garzón o el guardia civil Francisco Gil, la primera persona en ver a Ortega Lara en el zulo tras los 532 interminables días de cautiverio, son algunas de las voces que se pueden escuchar en los tres episodios que contiene el podcast.

La localización del zulo en el que ETA mantiene a Ortega Lara secuestrado solo se entiende si se retrocede en el tiempo un año antes, a julio de 1996, cuando la policía francesa detiene en una granja de los Pirineos al responsable del aparato de logística de la banda, Julián Achurra.

En una de las agendas que se incautan se podía leer 'Bol 5K' y entre paréntesis 'Ortega'. Pero, ¿quién es Bol? ¿Qué quiere decir ese escueto mensaje y qué vínculo guarda con el secuestro de Ortega Lara, que lleva ya once largos meses en un zulo mínimo, en condiciones infrahumanas? Muchos nombres y apellidos empiezan por esas tres letras B-O-L, pero la atención se centró en uno; un individuo de Mondragón que carecía de antecedentes penales; Josu Uribetxeberria Bolinaga. Así comienza el primer episodio, 'Bol 5K'.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Inmediatamente después de la liberación de Ortega Lara, ETA comienza a planear su venganza. Los terroristas necesitan un golpe de efecto tras la derrota que supuso la liberación del funcionario de prisiones a manos de la Guardia Civil. Eligen su objetivo: un jovencísimo concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Lo que no sabían los asesinos es que Miguel Ángel había tomado ya una decisión vital que había comunicado a sus amigos y familiares: iba a abandonar la política. De este modo comienzo el segundo episodio del podcast, 'Un asesinato a cámara lenta'.

Audio





El 12 de julio de 1997 a las 16.30h, el concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco aparecía en un paraje boscoso en Guipúzcoa herido de muerte con dos balas alojadas en la cabeza. La marca del terrorista Txapote. Las autoridades tenían esperanzas de encontrarle con vida pero no pudieron hacer nada. Los médicos no pudieron hacer nada más que certificar horas después su fallecimiento. El entonces alcalde de Ermua, Carlos Totorika, comunicó desde el balcón del ayuntamiento de la localidad el fallecimiento de Miguel Ángel e inmediatamente se escucharon los gritos desconsolados de la gente allí congregada y comenzaron a corear: “¡Asesinos, Asesinos!”. 'Calibre 22' es el título del tercer y último episodio.

Audio