Los exalcaldes Hereu, Clos y Serra (PSC) reivindican la importancia de los barrios de Barcelona

Collboni (PSC) ha aplaudido "las tres décadas de políticas de proximidad" durante sus mandatos

Los exalcaldes socialistas Jordi Hereu, Jaume Clos y Narcís Serra han reivindicado la importancia de los barrios de Barcelona en la gobernanza de la ciudad durante sus años al frente de la ciudad.

Lo han dicho este sábado en conversación junto al alcaldable socialista, Jaume Collboni, durante un acto organizado por la plataforma en apoyo a su candidatura, 'Bo per Barcelona', en el Museo Olímpico y del Deporte de Barcelona.

Durante la conversación, los exediles han hablado de los diferentes procesos de transformación que vivó la ciudad durante sus respectivos mandatos, como los Juegos Olímpicos en el año 92 y la construcción del distrito del 22@.

Collboni ha agradecido su participación y ha aplaudido sus mandatos: "Tres décadas de políticas de proximidad, de tejido, de servicios en los 73 barrios de la ciudad mientras nos proyectábamos al mundo".

"RECUPERAR LAS DOS DIMENSIONES" DE BARCELONA

El que fue alcalde de la ciudad entre 2006 y 2011, Jordi Hereu, ha reivindicado "recuperar las dos dimensiones" de Barcelona, con los barrios y las pequeñas construcciones como jardines o bibliotecas por un lado, y los grandes proyectos , como los Juegos Olímpicos o el Mobile World Congress, por el otro.

"Barcelona siempre ha tenido claro que lo pequeño, lo cercano, es una muy buena base para la proyección en grande y, al revés, que la proyección en grande trabaja para acercar la realidad", ha sostenido.

Ha asegurado textualmente que en los barrios es donde mueren los eslóganes políticos, ha defendido los grandes proyectos y ha afirmado que el proyecto socialista nunca "ha contrapuesto las dos dimensiones, porque contraponerlas es una trampa".

POLÍTICAS PARA "MANTENER EL ENTUSIASMO"

Narcís Serra ha explicado que durante su mandato, entre 1979 y 1982, el Ayuntamiento ingresaba menos que el coste de su deuda por lo que, ante la situación, querían "mantener el entusiasmo de la ciudadanía" realizando pequeñas obras y transformaciones.

Ha señalado que las políticas que llevó a cabo pretendían mantener el entusiasmo de los barceloneses: "El acierto fue pensar que los Juegos Olímpicos eran la manera de resolver esta visión general de Barcelona".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TRANSFORMACIÓN URBANA

Joan Clos, que gobernó Barcelona entre 1997 y 2006, ha reivindicado las diferentes transformaciones urbanas que se han llevado a cabo bajo sus mandatos: "No es solamente una función que se debe llevar a cabo y que es obligación del Ayuntamiento, sino que se tiene que hacer por el bienestar de la gente y, sobre todo, de la gente que tiene más problemas".

"Hicimos que se transformase la ciudad además ganando capacidad económica, no destrozándola, no empequeñeciéndola", ha recordado, y ha criticado que actualmente Barcelona no tiene un gran proyecto de transformación, en sus palabras.