Los españoles en el extranjero y en segundas residencias podrán regresar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que los españoles que estén en el extranjero por motivos laborales o vacacionales y que tengan domicilio en España podrán volver "sin problema" pese a la declaración del estado de alarma, al igual quienes estén en segundas residencias.

Sánchez se ha expresado en estos términos durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros que ha acordado declarar este sábado el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

No obstante, el jefe del Ejecutivo ha recordado que quien regrese tendrá que verse sometido a las mismas restricciones que el resto de ciudadanos que están bajo el estado de alarma, es decir, no salir de casa si no es para comprar comida o medicamentos, sacar dinero, pasear al perro o acompañar a personas enfermas o incapacitadas.

También, ha ejemplificado, podrá desplazarse quien viva en Segovia y trabaje en Madrid, aunque en ningún caso podrá desplazarse nadie a otra provincia -ni tampoco en su ciudad- para visitar a un amigo u otro tipo de ocio.

Del mismo modo, Sánchez ha explicado que restringirá "a partir del lunes" -unos días después, no el mismo lunes- en un 50 por ciento el tráfico aéreo entre la península y las islas Baleares y Canarias y también Ceuta y Melilla, pero, ha dicho, eso no significa que quien "esté en Gran Canaria y tenga un familiar enfermo en Tenerife no pueda viajar".

"No podrá ir a ver a un amigo o a una fiesta", ha explicado el presidente, que ha dicho que lo mismo sucederá con quienes viven en Ceuta y en Melilla.