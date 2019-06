Los ediles independentistas deberán acatar la Constitución el 15 de junio

ELECCIONES MUNICIPALES

La Junta Electoral Central (JEC) ha informado a los alcaldes y concejales de partidos independentistas que cuando asuman su cargo el próximo 15 de junio deberán manifestar su voluntad "incondicionada" de acatar la Constitución, ya que no serán válidas otras fórmulas que no incluyan esta declaración. ,Esta exigencia responde a una consulta de la Associació de Municipis per la Independència sobre si es compatible con el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral