El duro ataque de Michelle Obama a Trump: "Es el presidente equivocado"

Los ataques contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han centrado las intervenciones más destacadas del primer día de la atípica Convención Demócrata, después de que la anterior primera dama, Michelle Obama, dijera que el magnate es "la persona equivocada" para estar al frente de la Casa Blanca, y de que Bernie Sanders le acusara de ir a jugar al golf mientras la gente muere en Estados Unidos por culpa del nuevo coronavirus.

El Partido Demócrata ha iniciado este lunes por la noche una inaudita convención nacional, ya que se celebra en su totalidad de manera telemática debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y en la que se hará oficial la candidatura del exvicepresidente Joe Biden a la Casa Blanca.

El senador por Vermont, y antiguo rival de Biden a la candidatura demócrata a la Casa Blanca, Bernie Sanders, ha pedido el voto para el exvicepresidente de Barack Obama, ya que en caso contrario, "todos los avances logrados correrán peligro si Trump es reelegido".

"Nerón tocó el violín mientras Roma ardía", Trump juega golf", ha expresado Sanders en relación a las escapadas del presidente de Estados Unidos para practicar este deporte, mientras el país tiene que hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes, que ya ha costado la vida a casi 170.550 personas.

Sanders también ha recordado como las "millones de familias trabajadoras" más desfavorecidas han tenido que contemplar como Trump "en lugar de mantener el suplemento de desempleo de 600 dólares a la semana, los cheques de emergencia de 1.200 dólares, o de ayudar a las pequeñas empresas", ideó "órdenes ejecutivas fraudulentas" para "no abordar la crisis mientras amenaza el futuro" de los servicios médicos.

"TRUMP ES EL PRESIDENTE EQUIVOCADO"

La otra intervención estelar ha corrido a cargo de la antigua primera dama, Michelle Obama, quien ha sido muy dura con el presidente Trump, a quien le ha achacado "una falta total y absoluta de empatía" desde que está en el cargo, y en especial durante la pandemia.

Obama ha manifestado que el país está pagando caro las consecuencias de los resultados de las pasadas elecciones y ha pedido a aquellas personas que optaron por no acudir a las urnas que lo hagan esta vez, pues esa decisión, "cualquiera que fuera la razón", puso al "presidente equivocado" en el Despacho Oval.

"Ser presidente no cambia quién eres, revela quién eres. Aunque, una elección presidencial también puede revelar quiénes somos. Hace cuatro años, demasiada gente decidió creer que sus votos no importaban. Tal vez estaban hartos. Tal vez no pensaron que se produciría ese resultado. Cualquiera que sea la razón, al final, esas decisiones enviaron a alguien al Despacho Oval que perdió el apoyo popular por casi tres millones de votos", ha dicho.

"Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país", ha subrayado Obama, quien ha clausurado la rueda de intervenciones, en las que también ha estado presente el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y varias figuras prominentes del republicanismo estadounidense, entre ellos el que fuera candidato a la Casa Blanca en 2016 y antiguo gobernador de Ohio, John Kasich.

La anterior primera dama ha defendido que Trump "ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo" de presidente de Estados Unidos, pero que ha quedado "claro" que es un cargo que está por encima de él.

Obama, quien ha dicho "odiar" la política, ha asegurado que el país se halla "profundamente dividido" y que quien piensa "que las cosas no pueden empeorar", lo harán si no se produce un cambio en la Casa Blanca.

"Si tenemos alguna esperanza de terminar con este caos, tenemos que votar por Joe Biden como si nuestras vidas dependieran de ello", ha concluido.

A la espera de saber cómo el Partido Republicano celebrará su convención a partir del 24 de agosto, el Partido Demócrata ha optado por una convención totalmente virtual, sin militantes, ni globos, ni estadios llenos, donde el espectáculo correrá a cargo de artistas musicales, como Common, John Legend, o Billie Eilish, quienes ayudarán, según un comunicado e la formación, "a contar la historia de dónde estamos hoy como país bajo el liderazgo fallido de Donald Trump".

Por motivos de salud, el equipo de Biden ya anunció que el postulante a la Casa Blanca no estará presente en Milwaukee, lugar elegido por el Partido Demócrata para celebrar su convención nacional, sino que permanecerá en el estado de Delaware, que contará con la presencia de la conocida actriz Eva Longoria como maestra de ceremonia para dar paso a las intervenciones.

Por su parte, se espera que el miércoles sea su compañera de fórmula, la senadora por California Kamala Harris, quien se convertirá en la primera persona negra y asiática estadounidense en aceptar el cargo de vicepresidente, quien se dirija hacia los militantes demócratas.

'Uniendo Estados Unidos' es el lema de la convención, por la que pasarán en los próximos días anteriores presidentes, como Barack Obama y Bill Clinton.