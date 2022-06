Los dos nuevos destructores de Estados Unidos no llegarán a España antes de seis meses

Los dos nuevos barcos destructores de Estados Unidos que se destinarán a la base naval de Rota (Cádiz) no llegarán a España antes de seis meses, según han señalado fuentes del Ministerio de Defensa. Estados Unidos anunció el martes su intención de aumentar los buques en la base de utilización conjunta (actualmente hay cuatro destructores), en el marco de la cumbre de la Alianza Atlántica y dentro del incremento del despliegue estadounidense en Europa, forzado por la guerra en Ucrania.

Según las mismas fuentes, EEUU tiene que hacer además obras en la base de Rota para poder albergar estos nuevos buques y, por tanto, no hay previsiones de que Washington envíe estos barcos durante este año. Hasta que Defensa no conozca la fecha del envío, no será aprobado por el Consejo de Ministros, que deberá ratificarlo porque supone una modificación del convenio de cooperación en materia de defensa de 1988, y después tiene que contar con el aval del Congreso de los Diputados.

Aparte, las fuentes han señalado que la invasión rusa de Ucrania ha puesto de relieve la necesidad de incrementar el presupuesto en Defensa, y España llegará al 2 por ciento del PIB entre 2028 y 2030, han apuntado, mientras que varios países aliados han manifestado durante la cumbre su intención de aumentar el gasto militar hasta el 2,5 por ciento o incluso el 3 % en algunos casos.

Sobre el resultado de la cumbre, con la aprobación del nuevo concepto de estrategia para los próximos diez años, España se siente muy satisfecha porque se hayan recogido sus reivindicaciones en cuanto al flanco sur y que también haya quedado bien claro, por si a alguien le preocupaba, la salvaguarda de Ceuta y Melilla, aunque no entienden a qué ha venido ahora esa preocupación.