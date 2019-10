Los dos concejales de Vox en Roquetas que se subieron el salario abandonan el partido y se quedan con el acta

Los concejales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) Francisco Barrionuevo y Antonio Inocencio López, han anunciado este viernes que abandonan la formación política Vox y que, por tanto, se desprenden del acuerdo de gobierno que la formación mantiene con el PP en el Consistorio, aunque por el momento seguirán con sus actas de concejales y pasarán al grupo de no adscritos.

En rueda de prensa, Barrionuevo y López, con competencias en el gobierno local, han señalado que no tienen "ningún problema" en salir del equipo de gobierno y dejar sus funciones en materia de Turismo y Gestión Tributaria, respectivamente, siempre que el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), se lo solicite.

Ambos concejales habían sido apercibidos por la dirección nacional del partido después de que en el último pleno apoyaran una subida salarial de la que eran beneficiarios mediante una liberación del cien por cien al tiempo que les permitían mantener un régimen de compatibilidad absoluto con sus negocios privados, por lo que se les había instado a volver a su estado anterior a dicho acuerdo.

"No hemos venido a vivir de la política", han asegurado tras dirigir gruesas acusaciones contra la formación de Santiago Abascal, del que han asegurado que "no tiene ni idea". "Tenemos unos dirigentes y un segundo nivel que deberían aprender normas democráticas", han insistido antes de considerar que carece de "coraje para enfrentarse a los fascistas" que hacen "ruido" dentro del partido.

Así, y aún considerarse fuera del pacto de gobierno PP-Vox en la localidad, los ediles han asegurado que votarán a favor de "todo lo que sea para bien" del municipio, aunque como "concejales no adscritos" representándose de forma individual y no como un grupo.

Los concejales han asegurado sentirse "amenazados" y "hostigados" durante los últimos meses, por lo que han anunciado acciones legales. "Existe un acoso y presión contra nosotros e intimidación por réditos políticos. Hay una querella interpuesta hace tiempo y se va a estudiar ampliaciones por amenazas a nuestra intimidad física, revelación de secretos, y otros delitos", han reclamado.

"NEPOTISMO" CON "MUJERES DE MILITARES"

Entre sus críticas, los ediles han criticado además la existencia de "nepotismo" en las filas de su partido, ya que, según su testimonio, no les habrían permitido elegir a los asesores del Ayuntamiento de Roquetas de Mar sino que se les han "impuesto". "Nos han puesto personas no cualificadas para su bien, para sus directivos y primeras espadas del partido, para que no estén aquí sino ayudando a la campaña electoral".

"Ya anuncio, y se lo digo al partido, que una de mis últimas decisiones es cesar ese personal de confianza, que son 80.000 euros al año, porque no están trabajando ni por ni para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar", ha afirmado López, quien ha aclarado que el nombramiento de estos mismos asesores estuvo intercedido por un comité del partido.

El edil ha destacado así la influencia de algunos cargos para realizar estas contrataciones. "Parece ser y da mucha causalidad de que nuestra diputada Rocío de Meer es mujer de militar, y que varias personas son mujeres de militares de la base de Viator se les van a contratar. No tengo nada en contra de ellas en lo personal, pero no puede ser que tengamos personal de confianza y no se nos faciliten ni el currículum", ha trasladado

Con ello, han contrapuesto su situación como concejales con responsabilidad en el gobierno local frente a otros ayuntamientos donde Vox también tiene presencia, como el de la capital, e incluso la del 'número uno' en su lista en el municipio, José Ignacio Cerrudo, contra el que han lanzado duras críticas. "Ha sido persona autoritaria, ha difamado a quien se le ha puesto en contra", ha dicho.

"Como le vengo anunciando al parlamentario andaluz Rodrigo Alonso y a la candidata al Congreso Rocío de Meer, me haría el harakiri político con todo gusto, como lo voy a hacer hoy, con tal de salvar este proyecto, que necesita limpieza y desinfección", ha abundado López, para quien el partido le ha abierto las puertas "a cualquiera" con tal de crecer y ha dado paso a la "demagogia", el "racismo" y la "xenofobia" por un "puñado de votos".