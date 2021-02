Los disturbios marcan las horas posteriores a la detención de Pablo Hasél y otras noticias que debes conocer

1. La viuda de Víctor Barrio, tras la detención de Pablo Hasél: "Estamos desprotegidos ante los delitos de odio"

El torero Víctor Barrio falleció a los 29 años de edad como consecuencia de una cornada en el tórax. Pablo Hasél, ya en prisión, publicó un tuit en su cuenta por ese entonces, en 2016, en el que se mofaba de la muerte del torero de este modo: “Si todas las corridas de toros acabaran como la de Víctor Barrio, más de uno íbamos a verlo”.

La mujer y viuda de Víctor Barrio, Raquel Sanz, explica en ‘El Cascabel’ cómo vivió aquellos días tras la muerte de su marido: “Era usuaria de redes sociales y me decido profesional a ello. Las usé esos días para agradecer las muestras de cariño. No fuimos conscientes del movimiento que se había generado hasta después. El dolor que sentíamos era tan grande que no podíamos prestar atención a eso”.

2. Disturbios con 15 detenidos y 17 mossos heridos en protestas de apoyo a Hasél

Las manifestaciones en apoyo al rapero Pablo Hasel en Barcelona, Lleida, Girona y Vic, en las que han participado miles de personas, han registrado diversos disturbios en los que han sido detenidas quince personas, mientras que 17 mossos d'Esquadra y 16 manifestantes han resultado heridos. Según han informado los Mossos d'Esquadra, ocho personas han sido detenidas en Lleida, tres en Barcelona, y cuatro en Vic (uno por la Guardia Urbana), las localidades catalanas donde, junto con Girona, se han producido los incidentes más graves durante las manifestaciones que se han celebrado en numerosas poblaciones de Cataluña.

3. PP y Ciudadanos, por delante de Vox de haberse presentado juntos a las elecciones catalanas

Dicen que te unas a tu enemigo si no puedes con él. Si se tienen algunos puntos en común con el adversario, esa alianza quizá compense aún más a la hora de ganar entidad. La reflexión puede ser válida para PP y Ciudadanos: ¿desapareció su asociación electoral, conocida en el argot político como España Suma, demasiado pronto? Cierto es que la unión escenificada en los últimos comicios celebrados en País Vasco no fue ni mucho menos idílica: quinta fuerza de las seis que consiguieron representación en aquel Parlamento, con seis escaños y un 6,77% de los votos (60.650 en total para la coalición). Sin embargo, la suma podría haber sido más que beneficiosa en términos de las elecciones catalanas. O, al menos, así parece indicarlo la política ficción de la que echamos mano ahora en COPE.

4. Ayuso avisa de que la "deriva" del proceso emprendido en Cataluña es "más preocupante" tras las elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado de que la "deriva" del proyecto independentista emprendido hace tiempo en Cataluña es "más preocupante" tras el resultado de las elecciones del domingo. "Sea cuál sea el pacto de gobierno para esta institución una cosa está clara: la fiscalidad allí seguirá siendo un infierno y sobre todo con una visión más extractiva de la economía", ha señalado la dirigente madrileña en su intervención en la entrega de los Premios Mujeres Empresarias en la Comunidad de Madrid Actualidad Económica-Telva. Además, para Ayuso, lo más duro es que "en la sociedad civil cada vez hay "menos debate".

5. Juan Carlos Monedero, imputado por el caso Neurona

El cofundador de Podemos Juan Carlos Podemos ha sido citado para declarar en calidad de investigado por el llamado caso 'Neurona', en el que el juez Juan José Escalonilla investiga la presunta financiación ilegal del partido 'morado'. Escalonilla ha citado a Monedero para las 11.30 horas del próximo 15 de marzo y ha pedido recabar su "histórico penal", en una providencia dictada este mismo martes.

Aunque en la resolución el juez no da explicación alguna, la imputación se produce después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indicara en un informe del pasado 3 de noviembre que Monedero cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting --la matriz mexicana de Neurona Comunidad-- por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado, dado que los investigadores apuntan que la única justificación de este pago sería una "factura falsa".