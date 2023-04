Los 'dircoms' de CyL reflexionan sobre los retos de las nuevas tecnologías y el futuro de la IA en la comunicación

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) de Castilla y León ha celebrado este martes el coloquio 'La Comunicación como palanca para el liderazgo empresarial' en el que ha reflexionado junto a profesionales del ámbito sobre los retos que se presentan para el sector con las nuevas tecnologías y el papel que jugará la Inteligencia Artificial (IA) en un futuro cercano.

El encuentro, que se ha producido después del estreno del documental 'Estrategas' sobre la evolución de la comunicación en las últimas décadas y la importancia estratégica de los directivos de este ámbito, ha estado moderado por la presidenta de Dircom Castilla y León, Ana Carretero, y ha intervenido la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; el director de Asuntos Públicos, Impacto Social y Comunicación de Renault Iberia, Jesús Presa, y el director de Relevo, Óscar Campillo.

La jornada ha estado inaugurada por el presidente del CESCyL, Enrique Cabero, y la clausura ha corrido a cargo del portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

En este marco, Cabero ha subrayado que lo "importante" en jornadas de este tipo es "mirar a los clásicos", al tiempo que ha recalcado que es "fundamental" contar en la estructura de las entidades e instituciones con un Director de Comunicación.

Esto, ha precisado Cabero, en la medida en que son personas "especialmente conocedoras de los aspectos relacionados con la comunicación", y gracias a ellos la empresa o institución "puede tener claro cuál es el camino a seguir durante las campañas" o a la hora de marcarse una estrategia determinada.

"En las instituciones y en las empresas se necesita saber cómo contar a la gente los objetivos e intereses que se persiguen, ya que no es posible prosperar y prestar un buen servicio sin una buena comunicación", ha apostillado el presidente del CES de Castilla y León.

Ya en el coloquio, Óscar Campillo ha mostrado que en la actualidad existe una visión "bastante crítica" de la comunicación, ya que ha indicado tener la sensación de que "en muchas empresas la comunicación es entendida como algo menor".

No obstante, el director de Relevo ha remarcado que la comunicación en una empresa o institución "fluye y funciona si el máximo dirigente cree en ella". "Es más, muchas veces se convierte en algo que solo se tiene en cuenta cuando las situaciones llegan mal dadas y surgen las crisis", ha añadido.

Asimismo, Campillo ha puesto en valor la evolución experimentada en el sector, en tanto en cuanto antes los directivos acudían a la figura del comunicador para pedirle que "comunicara un mensaje concreto y, ahora, acuden a él para preguntarle qué es lo que hay que decir y cómo decirlo".

SITUACIÓN DE LOS DIRCOMS

Tras la visualización del documental estrenado este martes, el director de Asuntos Públicos, Impacto Social y Comunicación de Renault Iberia ha señalado que una de las cosas que ha visto en la cinta y que le ha llamado la atención es que "ha mejorado la situación de los dircoms".

No obstante, Presa ha hecho énfasis en que "todavía queda mucho trabajo por realizar" para que estos profesionales sean vistos como un "elemento clave en la estructura de las empresas", en la medida en que "falta mucho trabajo en las pequeñas y medianas empresas por reconocer la actividad de los Directivos de Comunicación".

"Antes había un elemento unidireccional en las empresas o instituciones hacia unos medios de comunicación, pero hoy la comunicación va en las dos direcciones", ha apuntado Jesús Presa.

Un posicionamiento parecido ha sido el que ha mantenido Óscar Campillo, quien ha criticado que hay situaciones que también se producen en este ámbito en el que las empresas y administraciones, así como los gobiernos, tienen equipos "fantásticos con grandes equipos profesionales pero cuando una crisis informativa llega a un momento en el que no tiene solución, el CEO o presidente llama y dice esto no me lo toques y en ese momento se ha acabado la comunicación".

"En la política es más típico decir a este me lo echas", ha ironizado Campillo, al tiempo que ha asegurado que "todavía queda mucha cultura en el ámbito de la comunicación institucional y de las empresas".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En relación con el papel que jugará la Inteligencia Artificial en las empresas y en el ámbito de los medios de comunicación, Báñez ha aseverado que "nueve de cada diez empleos" se van a ver afectados por la digitalización y las nuevas herramientas que han surgido y surgirán en los próximos años.

Por este motivo, Báñez ha subrayado la "importancia" que va a tener la formación y la actualización de los conocimientos para todos profesionales que se enfrenten a los retos que producirá la Inteligencia Artificial. "Habrá que formarse permanentemente para prepararse para lo que viene y estar listos para la nueva vida que se abrirá camino", ha indicado.

Del mismo modo, la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social ha asegurado que las nueva herramientas pueden ser "útiles" para la comunicación, ya que la existencia de una 'feedback' instantáneo y la posibilidad de establecer métricas y mediaciones de los mensajes "permitirá permite saber si algo se está haciendo bien o mal, por lo que hay que ver la parte positiva".

"Es una oportunidad para determinar si la estrategia elegida es la adecuada para encaminarse hacia el objetivo final", ha apostillado Fátima Báñez.

También sobre esta cuestión se ha posicionado Campillo, ya que ha asegurado ser "más escéptico" en relación con la IA, en tanto enc cuanto "todo va a cambiar a un mundo nuevo y todavía no se sabe cómo va a ser".

Esto, ha precisado Óscar Campillo, va a permitir medir todo pero los riegos son también "muy altos", como pasó en su momento con las redes sociales, que son una herramienta "asombrosa pero que ha traído engaños, manipulación y más gente que puede hablar de cualquier cosa sin tener la información adecuada".

Por último, Campillo ha indicado que la Inteligencia Artificial añade una "nueva dificultad" a la sociedad, "ya que va a sufrir mucho y mucha gente va a pasarlo mal hasta que el conjunto que logre adaptarse, algo para lo que hará falta mucha humanidad".