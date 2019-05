Los diputados presos se acreditan entre gran expectación mediática y política

Begoña Fernández y Ruth del Moral

Los diputados electos Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCAT), que se encuentran en prisión preventiva, se han acreditado en el Congreso pasadas las 10:00 horas custodiados por un importante dispositivo policial y en medio de una gran expectación mediática y política.

La llegada de Junqueras, Sánchez, Rull y Turull desde la prisión de Soto del Real (Madrid) se ha producido, en contra de lo esperado, por el estacionamiento público que tiene acceso directo a las dependencias del Congreso, y ha coincidido con la celebración de la Mesa de la Cámara y de la Diputación Permanente.

Desde primera hora de la mañana medio centenar de fotógrafos y cámaras de televisión se han concentrado en el patio del Congreso y en la calle Zorrilla por la que se accede al aparcamiento privado de Palacio, entrada que finalmente fue desechada por motivos de seguridad.

Otro medio centenar de periodistas esperaba en la primera planta del Congreso frente a la sala Lázaro Dou, donde los presos tenían que entregar sus credenciales como diputados electos.

A las 10:04 horas salían de los ascensores Junqueras, Turull, Rull y Sànchez custodiados ya por policías de paisano de la Cámara Baja y después de haber hecho el cambio de agentes en la Comisaría del Congreso.

Los cuatro han sido recibidos con aplausos por más de una decena de diputados de ERC liderados por Gabriel Rufián, además de los dirigentes de JxCAT Laura Borràs y Míriam Nogueras y de EH Bildu, Jon Iñarritu y Marian Beitialarrangoitia.

El exportavoz del PDeCAT Francesc Homs y actualmente uno de los abogados de Rull, Turull y Sánchez también ha acudido a arroparles junto con el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries.

Tras ser recibidos por todos estos compañeros y diputados independentistas, los políticos presos se han hecho varias fotografías con ellos ante de entrar en la sala donde han coincidido un par de minutos con el exministro de Justicia Rafael Catalá, que previamente había acudido a acreditarse y que les saludó brevemente.

Durante la larga hora que duraron las acreditaciones de los cuatro presos en dos salas contiguas, el ambiente fue de normalidad. Los letrados permitieron a los diputados de ERC y de JxCAT hacerse fotos y vídeos con los presos, y el trato, según fuentes de ERC, fue "impecable".

No obstante, no se les ha entregado ni el móvil ni la tableta que tradicionalmente reciben los diputados cuando se acreditan y solo se les ha hecho entrega de la cartera del Congreso que, por orden judicial, no se han podido llevar y la han tenido que dejar a sus representantes de los partidos políticos.

El diputado independentista Sergi Miquel ha señalado a la prensa allí presente que se le había permitido llevar a los presos unos bocadillos y una jarra de leche que pidieron a la cafetería del Congreso, lo que refleja el ambiente distendido en contrataste con la expectación e, incluso, tensión que se vivía en los pasillos.

Se ha dado la circunstancia de que frente a la sala Lázaro Dou ha tenido lugar la reunión de la Diputación Permanente -en la sala Constitucional- lo que obligó a medio centenar de periodistas que estaban acotados en un "corralito" a abrir paso continuo a los diputados que iban llegando.

Una vez que los diputados presos finalizaron sus trámites han salido directamente a los ascensores dejándose hacer fotos de despedida con sus compañeros y despidiéndose con un "adeu" a la prensa.

De esta forma los cuatro diputados soberanistas han cumplido con la orden del Tribunal Supremo de no hacer declaraciones a la prensa, aunque a la pregunta de un periodista de cómo se encontraban, Josep Rull ha contestado "molt be, molt be (muy bien, muy bien)".

Junqueras ha sido el último en entrar en el ascensor y el último en despedirse de Gabriel Rufián con un fuerte abrazo mientras que a su llegada fue la portavoz adjunta Carolina Telechea la primera en saludarle efusivamente.

Pese a toda la normalidad vivida en esas horas, el portavoz de JxCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, se ha mostrado contrariado porque no se les haya permitido reunirse con ellos y ha lamentado que "no les han dejado quedarse ni un minuto" y que se les trate como "diputados incomunicados".

Por la sala de credenciales ha pasado para saludar a los diputados independentistas el todavía portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que este lunes ha asistido por última vez a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.

También ha acudido el diputado de Compromís Joan Baldoví y el de Unidas Podemos Alberto Garzón que al ser preguntado por cómo les había visto ha señalado que "hay que normalizarlo", en referencia a la presencia de los cuatro presos en la Cámara.

Superado este trámite, los cuatro presos volverán este martes al Congreso para estar presentes en la constitución de las Cortes y acatar la Carta Magna que les da la condición plena de diputados.