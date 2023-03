Los diputados del PSOE señalados en el caso Mediador niegan su implicación

Los diputados socialistas por León en el Congreso de los Diputados, Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández, han negado cualquier tipo de implicación en el denominado caso "Mediador" y han anunciado que emprenderán acciones legales contra quienes les están "injuriando y calumniando".

"A raíz de las difamaciones vertidas acerca de la trama 'Mediador', el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, desmienten las acusaciones realizadas hacia su persona y declaran no haber participado ni estar involucrados de ninguna manera en ninguna de las acciones señaladas", según recoge el comunicado que ha hecho público la dirección del partido en León.

Y concluye: "los diputados nacionales leoneses, respaldados por la dirección del grupo parlamentario socialista en el Congreso, anuncian que se querellarán contra quienes están injuriando y calumniando en su contra".

Algunos medios de comunicación, como OK diario, publican los nombres de varios diputados socialistas, entre ellos el de los leoneses Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández, y los citan como algunos de los parlamentarios que participaron en las cenas vinculadas al caso Mediador.

"He recibido tantísimo acoso en redes y fuera de ellas estos tres años que esto roza en callo. No obstante, emprenderé acciones legales. Llegaré hasta el final valiéndome de la justicia. Basta ya de que estos petimetres se lucren haciendo daño con difamaciones. No todo vale", ha señalado en un tuit Andrea Fernández.

Por su parte, Cendón ha escrito en la misma red social: "A todos aquellos que me están injuriando y calumniando en redes sociales y digitales solo tengo que decirles una cosa: nos vemos en los tribunales".