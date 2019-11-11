Los diez titulares del 10N

La jornada electoral del 10 de noviembre, que ha dado la victoria al PSOE aunque muy lejos de una mayoría suficiente para gobernar sin apoyos, deja una decena de titulares que van desde la debacle absoluta de Ciudadanos al éxito de Vox, que dobla su presencia en el Congreso.
-EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 120 DIPUTADOS PERO PIERDE TRES ESCAÑOS Y 800.000 VOTOS.
-EL PP REMONTA HASTA LOS 87 DIPUTADOS, PERO SIGUE LEJOS DEL PSOE.
-VOX SE CONVIERTE EN LA TERCERA FUERZA POLÍTICA NACIONAL CON 52 ESCAÑOS.
-CIUDADANOS SE HUNDE Y SE QUEDA CON SOLO DIEZ DIPUTADOS.
-ALBERT RIVERA CONVOCA UN CONGRESO EXTRAORDINARIO PARA DECIDIR SOBRE SU FUTURO EN CIUDADANOS.
-UNIDAS PODEMOS PIERDE ALGO DE FUELLE AUNQUE AL MISMO TIEMPO GANA FUERZA PARA INTEGRAR UN GOBIERNO DE COALICIÓN CON EL PSOE.
-NINGÚN BLOQUE SUMA PERO SE RECORTA LA DISTANCIA ENTRE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA.
-MÁS PAÍS NO CUMPLE SUS EXPECTATIVAS Y SE QUEDA SIN GRUPO PROPIO EN EL CONGRESO.
-UN MES DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL PROCÉS SE REORGANIZA EL ESPACIO INDEPENDENTISTA: ERC PIERDE APOYOS EN FAVOR DE JXCAT Y LA CUP.
-TERUEL EXISTE, LA CUP Y COALICIÓN POR MELILLA ENTRAN EN EL CONGRESO.