Los diez protagonistas de 2019 en España: de Rosalía a Margarita Salas

Sonia López.

La música, el cine, la ciencia, el deporte, la política y hasta la magistratura. En todos esos campos se han movido los grandes protagonistas del año que termina. De la cantante Rosalía a la científica Margarita Salas, de la princesa Leonor al tenista Rafa Nadal, el ya exdiputado Albert Rivera o el juez Manuel Marchena.

Estos son los diez personajes de 2019 seleccionados por la Agencia EFE.

ROSALIA

Es difícil encontrar un adjetivo que no se haya gastado ya para hablar de esta barcelonesa de 26 años. El terremoto Rosalía ("La Rhianna del flamenco", según el New York Times, o "The flamenco pop star" para The Guardian) se ha convertido en un fenómeno global de masas este 2019, el año en el que la industria musical se ha rendido a sus pies y ha logrado entrar en un selecto club de divas, en el que la comparan con Beyoncé o Madonna.

Los MTV Music Award, los Grammy Latinos, la nominación para los próximos Grammy de EEUU como mejor nueva artista, grandes actuaciones en los escenarios más importantes del mundo, su estilo difícil de clasificar, un estilismo imposible y sus uñas infinitas... Todos son excesos alrededor de esta catalana que derrocha éxito y pasión en lo que toca.

Atreverse a definir su música ya es otra cosa: Flamenca, urbana, intimista, reguetón, rap, trap o ¿todo junto?. Simplemente, TRA TRA.

QUIM TORRA

Sus devaneos en las protestas contra la sentencia del procés más propios del activismo que de la Presidencia de la Generalitat; los escarceos con los lazos amarillos en edificios públicos que le han valido un juicio por desobedicencia y pueden costarle la inhabilitación y propiciar el adelanto electoral en Cataluña.

Sus quejas por el ninguneo de Pedro Sánchez a sus llamadas para finalmente también protestar cuando le incluye en una ronda de presidentes autonómicos porque no le da un trato preferente -de igual a igual-, y su inflexible llamada a la autodeterminación.

Con esos ingredientes se ha preparado el cóctel que ha llevado a Quim Torra a ser protagonista, abriendo grietas en el independentismo catalán y alterando los equilibrios en el Govern de JxCat y ERC, mientras los republicanos negocian con el PSOE su abstención en la investidura de Sánchez.

Torra ya ha anticipado que no piensa adelantar las elecciones y que no será el candidato en unos nuevos comicios y eso ha despertado otro fantasma: que JxCat aproveche para colocar a Carles Puigdemont como cabeza de lista.

LEONOR DE BORBÓN

A sus 14 años a Leonor de Borbón y Ortiz le ha tocado empezar a ejercer el papel que le tienen reservado como heredera de la Corona con un mayor número de apariciones públicas y presencia en actos oficiales.

La hija de Felipe VI debutó en octubre en los premios Princesa de Asturias. En el Teatro Campoamor de Oviedo pronunció su primer discurso con la seguridad de quien sabe que no es sólo una adolescente que estudia Tercero de la ESO y que se prepara para ser Reina de España.

A ese estreno siguió el de los Premios Princesa de Girona, título que también ostenta, con un discurso de casi cuatro minutos, más de la mitad en catalán, mientras en las calles continuaban las protestas independentistas por la sentencia el procés.

Su padre, el rey, habla por ella: "Se está preparando con enorme afán y responsabilidad, con unos padres que le transmiten cariño, exigencia y sentido de la responsabilidad para ese futuro que para ella va a ser de servicio permanente a España".

ALBERT RIVERA

Creador, artífice, impulsor e imagen indiscutible de un partido que nació con vocación de pactar a la izquierda y a la derecha y que representaba parte de aquella nueva política ya no tan nueva, Albert Rivera ha puesto fin en 2019 a una frenética carrera política que ha terminado con un estrepitoso descalabro en las urnas.

Rivera ha asumido su fracaso y ha entendido que ahora para su partido era más un problema que una solución, sobre todo después de asistir a la fuga de los votantes que no entendieron la utilidad de negar la mano al PSOE y otros muchos a quienes les pareció más efectivo el discurso de VOX contra el independentismo.

A sus 40 años este abogado de profesión ha abandonado la presidencia de Ciudadanos, su escaño del Congreso y la vida política para dar lo mejor de sí en otro ámbito y ser mejor hijo, mejor padre y mejor pareja. Con su actual compañera, la cantante Malu, espera su segundo hijo.

LAS FUTBOLISTAS

Lo nunca visto. Las futbolistas de Primera División han hecho huelga este año para pedir, ni más ni menos, que acabe un poquito la desigualdad y la brecha salarial y se les reconozca en derechos el esfuerzo y el rendimiento. Que quieren un marco legal y convenios colectivos como los que tienen numerosas disciplinas deportivas masculinas y exigen que no se les pague menos por ser mujeres.

Las futbolistas se han marcado un tanto, desde luego, y se suma a los éxitos que acumula el deporte femenino español. El más reciente, el de las "Guerreras" de la selección española de balonmano y su medalla de plata en el Mundial de Japón.

Probado está, una vez más, que en el medallero olímpico español y en las competiciones internacionales son las mujeres las que destacan sobre los hombres.

MANUEL MARCHENA

Cómo un magistrado tildado de conservador y presidente del tribunal que ha juzgado a los líderes del procés se ha ganado la simpatía incluso de algunos de sus detractores es todavía un secreto.

Un juez de 60 años, canario de nacimiento, se ha convertido en la estrella inesperada del juicio más complejo que el Supremo ha tenido que afrontar en décadas.

Sólo ser ponente de una sentencia que ya ha hecho historia al condenar por sedición a políticos catalanes le sitúa en la lista de personajes de 2019, pero en su caso también importa el cómo.

Quizá el tono dialogante y conciliador, el conducir con destreza las 52 jornadas en ese juicio polémico, televisado y a veces tedioso. Tal vez su obsesión con que nadie pudiera reprochar la falta de garantías, su no bajar la guardia en ese afán por que la vista fuera impecable. Y siempre manteniendo las formas.

De vez en cuando, Marchena sorprendía con alguna frase que daba vida al juicio y con él aprendimos que "las preguntas hay que traerlas pensadas de casa".

MARGARITA SALAS

"Lo importante no es tener arrugas en la cara sino no tener arrugas en el cerebro". La cita no era suya pero la repetía en numerosas ocasiones la bioquímica Margarita Salas, pionera de la biología molecular, que falleció en noviembre después de toda una vida dedicada a la investigación.

A los 80 años Salas seguía acudiendo casi cada día a su laboratorio en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y a ella le debe la ciencia uno de los hallazgos más importantes de la genética moderna.

La asturiana descubrió una técnica que permite amplificar ADN en cantidades pequeñas para hacer un análisis genómico completo, que hoy se aplica en el estudio de microbios, el conocimiento de los tumores y hasta en la ciencia forense.

Discípula de Severo Ochoa, trabajadora incansansable, referente feminista por su lucha por la igualdad desde la ciencia, y formadora de investigadores, Salas era miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU y la primera mujer científica que logró un sillón de la Real Academia de la Lengua.

MAHAMADOU Y SAID

Sus nombres no se reconocen, pero todos ellos han pasado un año luchando contra la estigmatización y el rechazo social alentado por convertir la inmigración en centro de la batalla política.

Son los mal llamados "menas", los menores extranjeros no acompañados que llegan a España buscando un futuro. Son niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos.

Algunos huyen de una guerra en la que han visto morir a su familia, otros son víctimas de la violencia o la pobreza, y cuando llegan muchos se encuentran con un entorno hostil y la presión de tener que integrarse a marchas forzadas antes de cumplir los 18 para no verse en la calle y 'sin papeles'. Hay quien lo consigue, a pesar de todo, como Mahamadou o Said.

Ambos eran menas, ambos llegaron con poco más de 15 años en patera, uno desde Mali y el otro desde Argelia, ambos pasaron un tiempo en el centro de menores de Hortaleza en Madrid y ambos se quejan de la criminalización de los niños extranjeros.

Mahamadou ya tiene 19 años y está a punto de obtener un título para trabajar en carpintería de aluminio o cerrajería, y Said, con 21, trabaja como cocinero en un hotel.

ANTONIO BANDERAS

Elegido el "personaje más influyente del año" por la revista Vanity Fair, el actor malagueño admite que éste ha sido uno de sus años más dulces, plagado de reconocimientos y muchos de la mano de su viejo amigo Pedro Almodóvar y Dolor y Gloria, la película que después de tres décadas de trabajo en Hollywood le ha llevado a las puertas de los Oscar.

Su interpretación de un director de cine, en la que Banderas se transmuta en el 'alter ego' de Almodóvar, le ha valido el premio al mejor actor en el Festival de Cannes y en unos días sabrá si también el Globo de Oro como mejor protagonista y poco después el Goya -ya tiene uno de honor-.

Con 59 años, Banderas despide 2019 viendo cumplido también un sueño personal, el éxito del musical "A Chorus Line", el primer espectáculo en su Teatro del Soho de la capital malagueña, donde ha brillado casi tanto como el espectacular alumbrado navideño de la ciudad.

RAFA NADAL

Lo ha vuelto a hacer. Otra vez, Rafa Nadal.

El mallorquín ha cerrado el año con el trofeo de la ATP que le acredita por quinta vez en su carrera como número 1 del tenis mundial. El premio se suma a los otros cinco que ha levantado esta temporada: 2 ATP Masters 1000, 2 Grand Slam, Laver Cup y la Copa Davies -la sexta ensaladera conquistada por España y el trofeo número cien de su carrera-.

De ser centenario en galardones solo pueden presumir otros grandes como John McEnroe, Jimmy Connors o Roger Federer.

Dice el de Manacor, a sus 33 años, que ha sido una temporada "muy emocionante". Y tanto. Como el 2019.