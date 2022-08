Los detenidos por el robo en Atrio comparecen hoy en el juzgado de Cáceres

La incógnita del destino de las 45 botellas robadas en el hotel-restaurante Atrio, en Cáceres, se despejará este jueves si los dos detenidos por este caso declaran ante el juzgado en Cáceres, tras aterrizar en España procedentes de Crocacia la tarde de ayer.

Ambos arrestados han sido extraditados desde el país adriático, donde fueron detenidos a finales del pasado mes de julio en el puesto fronterizo de Karasovici Sutorina, procedentes de Montenegro, merced a una ardua investigación de la Policía Nacional en colaboración con agentes de Europol e Interpol.

Según fuentes de la investigación, los dos arrestados, un hombre de 48 años con doble nacionalidad (rumana y neerlandesa) y una mujer de 28 años y natural de México, llegaron en la tarde de ayer al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en un vuelo procedente de Croacia, escoltados por efectivos policiales.

Inmediatamente después fueron trasladados a Cáceres, para declarar hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2, ya que la titular del 4, donde se lleva la investigación del caso, está de vacaciones, han informado a Efe fuentes judiciales.

Será este jueves entonces cuando los dos detenidos deberán decidir si se acogen a su derecho de no declarar contra ellos mismos y a no declarase culpables, y si optan o no a responder a las preguntas que les sean formuladas.

De su decisión dependerá el poder conocer, en palabras de ambos, cuál ha sido el destino de las 45 botellas que fueron sustraídas el 27 de octubre de 2021 de la afamada bodega de Atrio, cuyo valor es de 1.648.500 euros. Solo una de las botellas, un Chateau d'Yquem de 1806, está valorada en 310.000 euros.

Ambos tienen antecedentes penales por hechos similares cometidos en restaurantes de Madrid previamente al robo perpetrado en Atrio, según expusieron responsables de la Policía Nacional durante la rueda de prensa ofrecida el pasado 20 de julio cuando se dio a conocer su detención.