El 90% de los detenidos en Barcelona por robo con violencia no entran en prisión

Los Mossos d'Esquadra admitieron este miércoles que les preocupa el aumento de homicidios y robos violentos en Barcelona, aunque creen que no es alarmante ni excepcional y que ya se está empezando a controlar, aunque mantendrán una mayor presencia policial en la calle para mejorar la percepción de seguridad. Así lo aseguraron fuentes de los Mossos al finalizar una reunión entre el director de la policía catalana, Andreu Joan Martínez, con mandos del cuerpo, entre ellos el comisario jefe, Eduard Sallent, para evaluar el plan estival de acción policial en Cataluña y Barcelona, donde este verano se han disparado los robos violentos y los homicidios.

Según datos facilitados por los Mossos d'Esquadra, hasta agosto de este año ha habido doce homicidios en Barcelona -la cifra más alta en este periodo de los últimos años-, mientras que los robos con violencia han aumentado un 30%, hasta los 5.331 casos -el pasado año acabó con 7.256 episodios-. Tan solo en julio de este año ha habido en Barcelona un total de 773 robos con violencia e intimidación en el espacio público, mientras que en mismo mes del año anterior la cifra se contuvo hasta los 675 casos.

En total, los Mossos han practicado en lo que llevamos de año 1.529 detenciones por delitos de robo con violencia de intimidación en la región de Barcelona -incluyendo también a menores de edad, que suponen de media uno de cada tres arrestados-, lo que representa un incremento del 80% respecto a las del mismo periodo del año pasado, curso que acabó con 1.627 detenidos. De las 1.529 detenciones por robos con violencia en Barcelona hasta agosto, únicamente 165 han comportado el ingreso en prisión, ante lo que la consellería de Interior insiste en pedir cambios legislativos para dar más facilidades a los jueces para poder enviar a prisión preventiva a los arrestados por este tipo de delitos, que generan una alta percepción de inseguridad ciudadana.

Lo que también han notado los Mossos d'Esquadra, según las fuentes, es un incremento de la violencia en los robos con fuerza -aunque las lesiones han bajado un 3,5%-, y que varios intentos de hurto acaban finalmente en robo violento. Además, existe un alto nivel de reincidencia en este tipo de robos violentos, hasta el punto de que a la policía le consta un "top 10" que concentran una elevada cifra de las denuncias. Según los datos facilitados por los Mossos d'Esquadra, que no concuerdan con los que figuran en su propia web de datos abiertos, en Cataluña ha habido un total de 33 homicidios hasta agosto, 12 de ellos en Barcelona -de los que cinco ya han sido resuelto-, frente a los 45 del pasado año -diez de ellos en Barcelona-.

Los responsables de los Mossos, según las fuentes, consideran prematuro sostener que se trata de un incremento estructural, ya que dos de cada tres homicidios están vinculados con el tráfico de drogas, son crímenes no está conectados entre ellos y porque,teniendo en cuenta la serie histórica, las cifras, pese a ser preocupantes, no son excepcionales. En concreto, entre enero y agosto de 2015 hubo once homicidios en Barcelona, nueve en 2014 y ocho en 2011, guarismos parecidos a los de este año en la capital catalana, donde hasta mayo únicamente se había registrado un asesinato.

Una situación parecida ocurre con los robos con violencia, que pese a aumentar un 30%, han venido acompañados de una mayor actividad policial, que ha disparado en un 80% las detenciones. Según las fuentes, los Mossos no han detectado un incremento de los apuñalamientos en Barcelona, con un centenar de casos en lo que llevamos de año, ni tampoco un aumento de personas que lleven arma blanca por la calle.

En la reunión operativa se constató la preocupación por estos datos delincuenciales, que los Mossos reconocen que no son buenos, aunque sostienen que no son ni alarmantes ni excepcionales, según las fuentes. Para contribuir a mejorar la percepción de seguridad, los Mossos mantendrán el refuerzo de la unidad antidisturbios en labores de seguridad ciudadana, que ya viene haciendo en las últimas semanas en lugares especialmente sensibles, como el Port Olímpic, la Mina oCiutat Vella, para intensificar el control del espacio público y tener una mayor visibilidad en la calle.

Además, las fuentes destacan que a partir de septiembre los Mossos incorporarán a 320 nuevos efectivos, de la promoción que se licenció antes del verano, lo que también contribuirá a que se vea a más policía en la calle.