Los detectives que peinaron la Conselleria de Empresa advirtieron por cinta adhesiva bajo mesas y una rejilla suelta

El Govern niega el informe completo a los grupos parlamentarios amparándose en la confidencialidad de las técnicas de los detectives

Los detectives privados que peinaron las dependencias de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía en busca de aparatos de espionaje incluyeron en su informe, como "elementos sospechosos", el hallazgo de cinta adhesiva debajo de unas mesas así como la existencia de una rejilla suelta en el despacho principal.

Tanto MÉS como el PSIB habían solicitado al Govern, a través del Parlament, el informe completo del despacho de detectives. La Conselleria se ha negado a entregarlo amparándose en el carácter reservado del documento, apelando a la necesidad de proteger las técnicas que utilizan estos profesionales, así como la confidencialidad de los espacios de trabajo de los funcionarios.

Por ello, la Conselleria ha entregado a la Cámara una "transcripción" del resultado del informe, que tuvo un coste de unos 4.000 euros. Como ya informó el conseller, Alejandro Sáenz de San Pedro, la conclusión principal fue que no se detectaron "elementos espía de grabación de audio o imágenes".

No obstante, el informe sí detectó "indicios de que podrían haber existido con anterioridad" esos elementos, un hecho que también compartió el conseller el pasado miércoles en una comisión parlamentaria.

Pese a la insistencia de la oposición, el conseller no llegó a concretar en qué consistieron esos indicios. El resumen que ha aportado ahora su departamento al Parlament detalla que "se encuentran elementos sospechosos debajo de la mesa de la sala de juntas y sala anexa", consistentes en "cinta adhesiva para posible sujeción de aparato de grabación de audio".

El despacho de detectives también hizo constar que "la rejilla del conducto de aire del despacho principal se encuentra suelta y de fácil manipulación, pudiendo haber escondido elementos en anteriores ocasiones o estar preparado para futuras necesidades".

Además de lo anterior, el informe de los detectives recomienda a la Conselleria adoptar "medidas de destrucción de documentos y verificaciones periódicas".

En la comparecencia, Sáenz de San Pedro apuntó que el barrido se hizo por una recomendación recibida "en el ámbito exclusivamente privado e informal" --al parecer, de una conversación con un miembro de la Policía según había matizado la Conselleria--.

Los diputados recalcaron que el objetivo de la comparecencia no era tanto cuestionar la contratación en sí sino aclarar las razones que llevaron a ejecutarla. "Usted planteó que era necesario. A mí me preocupa, no que usted haga el contrato, sino que pueda haber existido un espionaje, porque es una cuestión importante que nos interpela a todos. No es sólo un atentado contra su privacidad, sino contra el Govern", subrayaba el ecosoberanista Ferran Rosa.

"Quizás alguien dentro del Govern se ha dado cuenta de que esto, en lugar de una novela de Agatha Christie o 'House of Cards', se ha convertido en un episodio de un tebeo de Mortadelo y Filemón. Que es lo que, si no damos explicaciones, parece", lanzó el socialista Ares Fernández.