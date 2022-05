Los Cursos de Verano recuperan la "máxima presencialidad" con 60 propuestas y 2.200 plazas

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha presentado este miércoles en Sevilla su nueva programación de Cursos de Verano, que consta de 60 propuestas y 2.200 plazas con las que recuperar "la máxima presencialidad", según ha señalado su rector, José Ignacio García, quien ha puesto en valor esta actividad como "lugar de encuentro y convivencia entre ponentes de gran prestigio y personas interesadas en la reflexión, el debate y la mejora de sus conocimientos".

La institución universitaria ha detallado en un comunicado que para este año, la Internacional promueve 43 cursos y 17 encuentros que comenzarán en La Rábida, entre el 11 y el 29 de julio, y en la Sede Tecnológica de Málaga, del 11 al 22 de julio. La Sede Antonio Machado de Baeza retomará el programa entre el 16 de agosto y el 2 de septiembre, para concluir en La Cartuja (Sevilla) del 3 al 7 de octubre.

En esta edición, la UNIA vuelve con una "apuesta ambiciosa" con la que "quiere responder a las inquietudes académicas de nuestra comunidad universitaria" y "dejar atrás, en lo posible, las pantallas y la distancia", ha subrayado García. Así, el rector ha anunciado que los Cursos de Verano duplican esta vez su número de plazas, hasta las 2.200, dejando atrás las restricciones presentes en los dos últimos años a causa de la situación sanitaria.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, será el ponente inaugural de una programación que volverá a contar con "destacados" nombres propios. Junto a él estarán el poeta y director del Institución Cervantes, Luis García Montero, escritores como Sergio Ramírez, Juan Eslava Galán o Santiago Posteguillo, la historiadora Mariana Terán, el letrado del Consejo General del Poder Judicial Francisco Javier Sempere, Begoña Gómez, directora del IE África Center; el exministro Cristobal Montoro, o las periodistas Carmen Beamonte y Eva Díaz Pérez.

La vuelta a la presencialidad no cerrará del todo, no obstante, la ventana virtual abierta desde la Internacional de Andalucía a raíz de la pandemia. En esta ocasión se han programado seis cursos virtuales, además de cuatro que tendrán carácter bidmodal y que, por tanto, se podrán seguir tanto presencialmente como a través de Internet.

Con más de 70 entidades colaboradoras, los Cursos de Verano de la UNIA abordarán en esta ocasión temáticas como la transformación digital, a través de las criptomonedas, el 'deep learning' o el blockchain, la evolución del mercado de trabajo, la innovación docente, la agroindustria, la energía o la economía circular, reservando espacio a la literatura, el arte y las humanidades.

A ellos se suman los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el papel de las empresas, ámbitos que serán abordados a través de la Escuela Internacional que organizan la UNIA y la Universidad de Cartagena (Colombia). Una iniciativa que amplía el radio de alcance y que servirá de antesala de los Cursos de Verano entre los días 22 y 29 de junio con cuatro cursos de carácter bimodal.

CURSOS EN SEVILLA

La Sede de La Cartuja acogerá, finalmente, dos cursos y dos encuentros de verano. Las letras tendrán "especial protagonismo" a través de las propuestas' La poesía andaluza hoy', a cargo de Juan Carlos Abril, e 'Historia y novela histórica', que cuenta con José Calvo Poyato como responsable.

De otro lado, la UNIA abodará el urbanismo a través de 'After the City: updating and upgrading the Mediterranean', dirigido por Valentín Trillo y Ricardo Coelho, y pondrá al día el sector turístico con el encuentro 'El turismo en Andalucía: del viaje romántico a la post pandemia'.

BECAS Y MATRICULACIÓN

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través 'www.unia.es/automatricula', mediante el registro electrónico 'https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do' o presentando en el registro de la sede donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El importe de la matrícula es de 60 euros para los cursos, 45 euros para los encuentros de 20 horas y 30 euros para los encuentros de 15 horas. Estos precios incluyen la cantidad de ocho euros, en concepto de apertura de expediente y expedición de certificados. El plazo de matrícula concluirá cinco días naturales antes de que comience la actividad académica, siempre que queden plazas disponibles.

Para facilitar el acceso a los Cursos de Verano, la Internacional pondrá en marcha un programa de becas en las modalidades de matrícula, alojamiento (Baeza y La Rábida) y manutención (solo para La Rábida). Para su concesión se tendrán en cuenta el expediente académico, la situación socio-familiar y otras circunstancias. Toda la información y la convocatoria se harán públicas en los próximos días desde la web 'https://www.unia.es/es/sede-electronica/tablon/becas-y-ayudas'.