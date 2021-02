Los críticos de Cs piden la salida de Carrizosa tras los resultados del 14F

El sector crítico de Ciudadanos, Renovadores Cs, ha pedido la "sustitución" de Carlos Carrizosa como cabeza visible del partido en Cataluña y "cambios profundos" en la dirección estatal, a la que acusan de estar "alejada de la realidad", tras los malos resultados en las elecciones del 14F.

En una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona, el colectivo ha lamentado la falta de autocrítica de la presidenta del partido, Inés Arrimadas, a la que han planteado que haga cambios en el partido, aunque no han cuestionado abiertamente su liderazgo.

Ciudadanos ha perdido 30 escaños en las últimas elecciones al Parlament, tras pasar de 36 a 6 diputados, un hecho que el partido atribuye a la alta abstención en estos comicios.

El exdiputado en el Parlament Antonio Espinosa, que ha ejercido como portavoz del grupo, ha afirmado que, tras los resultados del 14F, Cs tiene que "asumir responsabilidades", que pasan por que "Carlos Carrizosa dimita como responsable en Cataluña", pero también ha pedido cambiar "estructuras" y la "forma de hacer" en el partido.

"Si no cambiamos esto sería simplemente maquillaje, maquillaríamos las cosas. El partido necesita no maquillaje sino cirugía urgente, porque si no acabará necesitando un forense", ha señalado el exdiputado.

Además de la salida de Carrizosa, el sector crítico también ha pedido la dimisión del vicesecretario primero del partido y responsable de la campaña del 14F, Carlos Cuadrado.

En el acto ha participado la exdiputada en el Parlament María Valle y han acudido al mismo los exdiputados Sergio Sanz y Carmen de Rivera, además de la concejala en Lleida Àngels Ribes.

Los críticos también han arremetido contra la "escasa democracia interna" de Cs y la poca transparencia del partido, y han puesto como ejemplo de la misma la opacidad sobre las cifras de afiliados en la formación.

La ausencia de cambios en la formación acabará desembocando, según Espinosa, en "unos resultados cada vez peores" y "finalmente en la propia desaparición del partido".

En caso de que estos cambios que plantea el sector crítico no llegasen, Espinosa ha abierto la puerta a recoger firmas para forzar un congreso del partido, aunque ha subrayado que por ahora no se encuentran en esa fase.