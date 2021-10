El 44% de los crímenes de ETA siguen aún sin resolverse y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. El 44% de los crímenes de ETA siguen aún sin resolverse

Vídeo

En Total, en el caso medio siglo de actividad criminal de la banda terrorista, fueron en total 857 las personas asesinadas. El mayor número de asesinatos se produjeron entre los años 70 y 80. Fueron un total de 310 asesinatos en los conocidos como 'años de plomo', en los que la banda terrorista mataba a una persona cada cuatro días. En la actualidad, 4 de cada 10 familias víctimas de ETA no tienen un documento oficial en el que aparezca el nombre y los apellidos con el autor del asesinato. Algo que las víctimas siguen reclamando a día de hoy.

2. El volcán de La Palma, un mes después: 450 millones de euros en pérdidas y más de 800 hectáreas arrasadas

La nube de ceniza y dióxido de azufre del volcán de La Palma - FOTO: Europa Press

La erupción del volcán de La Palma cumple un mes. 30 días en los que la montaña de Cumbre Vieja no ha dejado de rugir y expulsar lava de forma atroz y frenética. Cientos de miles de toneladas de material volcánico surgido de las entrañas de la tierra que han arrasado con todo lo que han encontrado a su paso hasta llegar al océano Atlántico. Apenas ha dado un respiro a los habitantes palmeros, que han visto cómo su vida ha cambiado por completo en cuestión de días y con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas.

3. Dolores Delgado: una situación incómoda para la Justicia

Cuando aparece el nombre de Dolores Delgado no suele ser por una noticia positiva, señalan a COPE fuentes jurídicas. Su situación no es cómoda para la carrera fiscal. No les beneficia que haya salido del Ministerio de Justicia ni de una candidatura del PSOE directamente para la Fiscalía General del Estado. Crea desprestigio al Ministerio Público, afecta a la Institución. Es tóxico para la administración de Justicia, manifiestan. También hacen referencia a su relación con Baltasar Garzón y su defensa en determinadas causas, como el “caso Tándem”.

4. García-Page, en TRECE: "El día que el PSOE no sea útil para los españoles dejará de existir"

Vídeo

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha atendido a ‘El Cascabel’ de TRECE para valorar la celebración del congreso del PSOE, las políticas en materia de economía que está llevando a cabo el Gobierno o la financiación autonómica entre otros asuntos. En cuanto al congreso celebrado por su partido el pasado fin de semana, García-Page señala que "el PSOE es de los españoles, y el día que no seamos útiles a la gente, el partido tendrá que dejar de existir o cambiar radicalmente. Estamos volviendo a un espacio infinitamente más abierto y omnicomprensivo. Pretendemos asumir que mucha más gente se sienta confortable en nuestras ideas. En general, en la política ha habido demasiado frentismo. Ha sido muy esclarecedor el congreso en ese sentido, me siento más contento que hace cuatro años que estábamos abriéndonos en canal con debates internos y problemas de liderazgo. Ha habido un ejercicio de responsabilidad de gobierno y me alegra”.

5. Octubre mantiene el buen ritmo de creación de empleo, pero aún no se alcanzan niveles prepandemia

La Seguridad Social terminará el mes con 91.635 afiliados más de media dejando la cifra total en los 19,6 millones de cotizantes en términos desestacionalizados, es decir, descontando el efecto calendario y los trabajadores en ERTE total, que a 15 de octubre eran 140,000, el 70% del conjunto de ocupados con empleo suspendido que bajó en 30,000 con respecto a septiembre, un 13% menos, quedando el total en 208.847 trabajadores en ERTE.

Está siendo el sector de la hostelería el que más está activando trabajadores, es el reflejo del aumento de la vacunación y la relajación de las restricciones. Y por comunidades autónomas Canarias y Baleares son las regiones en las que esa reincorporación de trabajadores refleja un menor vigor. El ministro para la Seguridad Social destacaba que de confirmarse los datos será el tercer mes consecutivo con una afiliación media por encima de los 80,000 trabajadores y cifraba en 631,000 los puestos de trabajo creados entre mayo y octubre.