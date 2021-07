Los contagios entre jóvenes llevan las cifras a valores de meses pasados

Los casos de covid-19 vuelven y, aunque la vacunación avanza, Galicia ha anunciado que "probablemente" tendrá que revisar el martes las medidas de restricción contra los contagios, mientras Asturias hará un cribado poblacional entre los 15 y los 30 años. En las últimas 24 horas, en Cataluña se han registrado más de 5.000 casos; Andalucía ha superado 1.900; 1.692 en Valencia; 320 en Asturias; 309 en Canarias; 240 en Cantabria o 142 en Galicia.

Ante el repunte de casos, sobre todo entre los más jóvenes, Galicia ha avanzado que el comité médico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia "probablemente" tendrá que revisar las medidas contra la covid, según el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. La situación epidemiológica es ahora "diferente" con "incrementos significativos" de casos entre los jóvenes, por lo que habrá que analizar y "proponer medidas adaptadas a esta nueva situación", ha señalado.



Asturias, por su parte, hará un cribado poblacional a jóvenes de 15 a 30 años, dado el "incremento explosivo" de casos en la última semana y a que, tres de cada cuatro nuevos contagios, se da en ese tramo de edad.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha hecho un llamamiento a los más de 115.000 asturianos nacidos entre 1991 y 2006, para que quienes hayan acudido a eventos o tengan la percepción de haber estado en situación de riesgo de contagio en los últimos días, se hagan las pruebas de forma voluntaria. En los últimos días el número de nuevos positivos no ha dejado de crecer, hasta llegar ayer 320, de los que tres de cada cuatro tienen menos de 30 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplaudido la buena marcha del proceso de vacunación, aunque ha advertido de que los nuevos brotes indican que el virus sigue ahí y, por tanto, hay que seguir siendo "prudentes y cuidadosos", ha dicho durante su participación en el comité federal del PSOE.

En cuanto a los datos, todos los indicadores se han disparado en Cataluña, donde en las últimas 24 horas se han diagnosticado 5.700 positivos y el riesgo de rebrote crece a 438 puntos (ayer era 282) un nivel que no se veía desde finales de enero. Por tercer día consecutivo, el número de contagios supera los 5.000 y la epidemia sigue creciendo, sobre todo, entre jóvenes no vacunados, después de la relajación de las restricciones y la expansión de la variante delta, que será predominante la próxima semana, según estimaciones del Departamento de Salud.



En el crucero "Grandiosa" de la compañía MSC que ha atracado en el puerto de Barcelona, se detectaron ayer tres casos positivos, dos jóvenes de Barcelona y uno de Zaragoza, que deberán guardar cuarentena.



Cantabria ha sumado 240 nuevos positivos en 24 horas, un aumento de contagios que no se producía desde mediados de noviembre. La incidencia en la franja de edad de 10 a 19 años, está en 506 casos por cien mil habitantes a 14 días, y en la de 20 a 30, que llega a los 945 casos, según la Consejería de Sanidad.

Andalucía ha registrado en el último día 1.947 nuevos contagios y cinco muertos, prácticamente las mismas cifras de ayer, según la Consejería de Salud.

Los nuevos casos de covid siguen en ascenso en la Comunidad Valenciana, donde durante este tercer día de julio son 1.692 nuevos contagios, lo que supone 421 más que los registrados el viernes.

Asimismo, las cifras también se han disparado en Navarra al registrar ayer 152 contagios, frente a los 113 contabilizados un día antes, con una tasa de positividad del 10,5 %. Y en el País Vasco se han detectado 498 contagios en la jornada de ayer, un número diario que no se daba desde principios de mayo.

Canarias ha notificado este sábado 304 nuevos casos de covid-19 y la incidencia acumulada de los últimos 7 días se sitúa en 82,08 casos por cada 100.000 habitantes. Melilla ha pasado de una persona hospitalizada a cuatro durante el último día, una cifra que no se registraba en la ciudad desde el pasado 7 de junio.