Los congresos y eventos aumentan un 60% en 2021 y dejan un impacto económico de 26 millones de euros

Los congresos y eventos en Zaragoza eventos han incrementado un 60 por ciento su actividad en 2021 respecto al ejercicio anterior y han supuesto un impacto económico de 26 millones de euros en la ciudad.

Aunque han comenzado a remontar gracias a la vuelta de la actividad en el último cuatrimestre de 2021, siguen lejos de los datos globales y de récord obtenidos en 2019, antes de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Así lo han explicado la vicealcaldesa de Zaragoza y consejera municipal de Cultural y Proyección Exterior, Sara Fernández, y el director del Zaragoza Convention Bureau (ZCB), Miguel Ángel Argente,durante la asamblea general de socios de la oficina de congresos municipal.

En los últimos cuatro meses de 2021 han tenido lugar en Zaragoza un total de 136 eventos --congresos, jornadas, convenciones y reuniones--, frente a los 85 que se celebraron en 2020 antes de la llegada de la Covid-19, lo que supone un incremento del 60 por ciento. No obstante, en 2019, antes de la crisis sanitaria, se celebraron 530 eventos, un 74 por ciento más que este año.

"Observamos un claro repunte y recuperación del mercado de eventos en este segundo año de pandemia con respecto al inicio de 2020, pero es evidente que aún estamos lejos de alcanzar las cifras habituales hasta 2019", ha explicado la vicealcaldesa y consejera de Proyección Exterior, Sara Fernández.

Todo esto también se refleja en el impacto económico que la actividad congresual ha dejado en 2021 en Zaragoza, ya que este año han sido 26 millones de euros de impacto económico, "gracias a la asistencia de más de 30.000 delegados a los eventos", ha apuntadoSara Fernández, pero ha puntualizado que la cifra "queda lejos de los 100 millones que se obtenían antes de pandemia y los 128.000 congresistas presenciales que participaban".

A pesar de que el mercado de congresos en Zaragoza en 2021 no ha alcanzado una "normalidad plena", debido a que la pandemia de la Covid-19 ha paralizado el mercado de los eventos a nivel general desde el mes de marzo del 2020 hasta bien entrado el segundo semestre de 2021, el director del CBZ, ha querido lanzar un mensaje de optimismo, ya que, durante el último cuatrimestre del ejercicio, un "gran número de congresos presenciales han tenido lugar en Zaragoza", ha destacado.

Entre ellos, ha repasado Miguel Ángel Argente, se encuentra el 43 Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que ha atraído a Zaragoza a más de 3.000 profesionales del sector en el que fue el primer gran congreso presencial del ámbito sanitario que se ha celebrado en España tras la pandemia.

En el mes de octubre, también se han celebrado los congresos de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, con 1.500 delegados; el Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGT; o el Congreso SEC21 de la Salud Cardiovascular, con más de 3.000 participantes, entre otros.

"Afortunadamente, la mayoría de los eventos que iban a celebrarse en 2020 se aplazaron para que tuvieran lugar en Zaragoza en 2021 y 2022, aunque en este año Zaragoza ha celebrado eventos de manera presencial y regularmente sólo en el último cuatrimestre del año", ha resumido Argente.

Asimismo, el Plan de Actuación & Marketing de ZCB para el año 2022 se enfoca a la promoción nacional e internacionalización de la ciudad de Zaragoza en el sector MICE, en función de la situación vigente en cada momento, con el objetivo de potenciar e incrementar el turismo de negocios y todo tipo de eventos y ser sede de congresos, convenciones y viajes de incentivo.

CONGRESOS EN 2022

Debido a que las circunstancias han ido modificando la previsión y organización de eventos, por el momento ya se tiene prevista la celebración en Zaragoza de hasta quince grandes congresos nacionales e internacionales en 2022, y se trabaja con otros congresos de los que todavía "no se puede dar mayor información", ha apuntado la vicealcaldesa de Zaragoza.

En el listado de los grandes congresos para 2022 se encuentran el VI Congreso SECAH Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania -del 30 de marzo al 2 de abril--; Transmodern Literatures of(f) de Limit, que será del 30 de marzo al 1 de abril; International Conference on Computational Thinking and Education (ICCTE) para los días 1 y 2 de abril; y el XXI Congreso de Espacialidades Veterinarias GTA 2022, que será los días 22 y 23 de abril, con la asistencia de 1.000 profesionales.

El listado se completa con el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva SECOIR del 18 al 21 de mayo, con la asistencia de 1.000 delegados; el Congreso Nacional PARJAP de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) que será del 25 al 27 de mayo, con la asistencia de 500 congresistas; y el IX International Symposium on Carbon for Catalysis CarboCat-IX previsto para junio y pendiente de confirmar fechas.

Para el segundo semestre del año están programados el XIII Congreso Nacional y XI Ibérico de Maduración y Postcosecha, que será del 14 al 17 de junio; XVII Congreso Internacional del Arte en la Sociedad --del 4 al 6 de julio--; XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Geomorfología entre el 6 y 10 de septiembre; y el XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica-TIG al servicio de los ODS del 12 al 14 de septiembre;

También se celebrará el WNMC World News Media Congress. World Digital Revenue Forum, World Editors Forum, Women in News Summit, entre el 28 y 30 de septiembre, con la asistencia de 800 delegados; el XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) del 19 al 21 de octubre, con la asistencia de 800 congresistas; y el Congreso AEDE Asociación Española de Endodoncia entre el 28 y 30 de octubre, con la asistencia de 1.000 profesionales.

NUEVOS SOCIOS DEL ZCB

Por otra parte, respecto a los socios de Zaragoza Congresos, ZCB cierra el año 2021 con 132 empresas e instituciones que representan a los distintos sectores relacionados con el mercado de reuniones y que ofrecen un amplio abanico de servicios necesarios en la organización de eventos en Zaragoza.

En concreto, 25 empresas se han incorporado este año como nuevos socios de Zaragoza Congresos, ha indicado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

"Estos datos nos reafirma en considerar que la actividad congresual en Zaragoza, a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente, es un referente a tener en cuenta por las empresas de este segmento del mercado turístico", ha dicho Miguel Ángel Argente.

Además, ha apuntado que es un "ejemplo significativo" de la colaboración público-privada como la vía "más adecuada y efectiva"para la promoción de la ciudad como sede de eventos, ha concluido Miguel Ángel Argente.