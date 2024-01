Los concejales de Vox abandonan el pleno municipal de Madrid para reprobar a Ortega Smith

Los cinco concejales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid han abandonado el pleno extraordinario en el que se iba a reprobar al líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, que lanzó una botella vacía al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, alegando que no se ha permitido que Ortega tenga un turno más de réplica.

Al término de su intervención, Javier Ortega Smith ha asegurado que todavía quedan 30 minutos más de réplica por parte del equipo de Gobierno municipal y las portavoces de Más Madrid y el PSOE-M, cuando ni siquiera me han concedido cinco minutos para contestar en la reunión de la Junta de Portavoces.

Por tanto, abandonaremos este pleno porque no me interesa escucharles, porque ustedes no han querido escucharme a mí, ha resumido, tras lo cual han salido del salón de plenos.

Tras intervenir en el último punto de la sesión ordinaria de diciembre, la última del año, Ortega Smith se acercó al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño y golpeó con su carpeta una botella de plástico vacía ubicada en el escaño del edil, quien espetó que le había parecido asqueroso el discurso del líder de Vox.

La reacción de Ortega motivó una sesión extraordinaria celebrada este jueves propuesta por Más Madrid y el PSOE-M, en la que se debaten tres puntos: la reprobación de Ortega Smith, la petición de cese del acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid y también de su acta de diputado nacional en el Congreso de los Diputados.