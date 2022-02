Los comuns trasladan a Aragonès que no apoyarán a ERC en Catalunya si no avala la reforma laboral

Los comuns han trasladado al presidente del Govern, Pere Aragonès, que le retirarán su apoyo en el Parlament si ERC no avala la reforma laboral en el Congreso, según fuentes de la formación de Jéssica Albiach consultadas por Europa Press.

Así, los comuns han trasladado a Aragonès y a otros dirigentes republicanos que abandonarán su postura de mano tendida en el Parlament si ERC mantiene su rechazo a la reforma laboral, ha detallado este miércoles La Vanguardia.

Fuentes de los comuns consultadas han señalado que la interlocución con ERC es constante y que trasladaron esta postura a sus dirigentes desde hace días, ante el debate sobre la reforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y que el Congreso votará este jueves.

Albiach, cuya formación facilitó la aprobación de los Presupuestos catalanes de este año tras el rechazo de la CUP, avisó este martes de que un "no' de ERC implicaría que el presidente Aragonès dice a los trabajadores que deben seguir sufriendo la precariedad que instaló el PP".

Por parte de ERC, su secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, aseguró el lunes que mantienen su rechazo a la reforma laboral porque consideran que el Ejecutivo central no quiere negociarla: "El Gobierno se ha enrocado, no quiere negociar. Pues que no cuenten con ERC".