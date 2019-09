Los comuns siguen optando por gobernar en coalición y se dejarán "la piel" para evitar elecciones

Recuerdan que la respuesta a la sentencia del 1-O que proponen está "dentro de la legalidad"

El portavoz de los comuns en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que la apuesta de Unidas Podemos sigue siendo la de formar un gobierno de coalición, y que no se plantean dar apoyo al candidato del PSOE, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desde la oposición, pero tampoco que haya un adelanto electoral.

"Estamos dispuestos a ir hasta el final, a dejarnos la piel y no tirar la toalla poniendo en valor lo que tenemos en común y no lo que nos separa", ha explicado Asens en una rueda de prensa junto a la presidenta de CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach.

Han explicado que ellos están poniendo en valor lo que el PSOE y Unidas Podemos tienen en común y no lo que los separa, y ha asegurado que el PSOE está haciendo lo contrario, además de asegurar que, para poner el acento en sus diferencias, "están faltando a la verdad".

Uno de los puntos que separa a las dos formaciones es la situación de Catalunya, y el portavoz de los comuns en el Congreso ha reprochado a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que asegurara que Asens ha apostado por un gobierno de concentración en Cataluña.

"Ha faltado a la verdad de forma ostensible", ha criticado, y ha recordado que ellos no solo no lo han planteado --es una propuesta de ERC-- sino que la han rechazado porque, como han afirmado en otras ocasiones, no formarán ningún gobierno con JxCat.

De hecho, Asens ha recordado que, a diferencia de ellos, los socialistas sí han llegado a un acuerdo con la formación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la Diputación de Barcelona, donde gobiernan conjuntamente.

SENTENCIA DEL 1-O

Otro de los puntos que en los últimos días se ha puesto sobre la mesa en cuanto a las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos es la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas impulsores del 1-O: El PSOE pide acatarla y los comuns quieren dar una respuesta política y jurídica para conseguir su libertad.

Albiach ha apostillado que la respuesta que los comuns plantean a la sentencia "está dentro de la legalidad, porque se ha hablado del indulto, y el primero que habló de ello fue el señor Iceta", primer secretario del PSC.

También ha recordado que llevan "meses trabajando" por una reforma del Código Penal para cambiar los delitos de rebelión y de sedición, por lo que no ve que la sentencia pueda ser un obstáculo al gobierno de coalición.

El líder de los comuns en el Congreso ha recordado que gobiernan con los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona y que mantienen "opiniones diferentes", pero siguen gobernando la ciudad, y ha subrayado que en julio Sánchez se abrió a un gobierno de coalición que ahora rechaza.

Ha criticado el argumento de Sánchez de que esa propuesta haya caducado porque las negociaciones "no son como un yogur y no pueden cambiar por los intereses electorales", por lo que ha tachado de pobre el argumento de la caducidad.

"Que tengamos una opinión diferente en la sentencia o en el referéndum no nos parece que haga imposible un gobierno", ha añadido Asens, que ha remarcado que los comuns dejaron claro que el referéndum requería de unas mayorías, que quien ha ganado las elecciones es el PSOE y que, por eso, no lo pusieron como una línea roja para negociar, aunque sí propusieron hablar de ello en una mesa de diálogo.

LA DECISIÓN DE SÁNCHEZ

Para Asens, la decisión de que haya un gobierno o unas elecciones la tiene que tomar Sánchez porque, en base a que es el candidato, es quien debe recabar los apoyos necesarios para conseguir ser presidente del Gobierno.

"El principal actor de decisión es él", ha zanjado, y ha recordado que el propio Sánchez se lo transmitió a Mariano Rajoy cuando éste buscaba los avales para ponerse al frente de Moncloa.

Ha insistido en que, para ellos, el mejor gobierno posible es el de coalición porque se consideran "garantía de que el gobierno no mirará a la derecha" y ha insistido en que la confianza que el PSOE echa en falta se puede construir, ya que considera que no es un punto de partida sino de llegada.