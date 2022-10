Los comunes tienden la mano a Aragonès pero no ofrecerán cheques en blanco

La líder de En Comú Podem (ECP), Jéssica Albiach, ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, una "mano tendida" para la construcción de "una mayoría progresista" que sustente al Govern a partir de ahora, aunque ha advertido que su formación no le dará "un cheque en blanco".

Albiach, que ha pedido a Aragonès que inicie con carácter inmediato una ronda de contactos, ha recordado este sábado en una rueda de prensa que ERC empezó reivindicando una mayoría del 80 %, quiso gobernar con una del 52 % y ahora mismo sólo cuenta con un 21 % de apoyos, los de los 33 diputados de este partido.

"Dos años perdidos y un gobierno roto nunca es una buena noticia y menos en medio de una crisis económica y social -ha afirmado-, pero sin embargo hay la posibilidad de "construir una mayoría progresista que ya existía tras las elecciones del 14F" pero que Aragonès desestimó para formar un Govern independentista.

Según Albiach, "hacen falta gobiernos fuertes, con un rumbo claro y que pongan las necesidades de la gente del país como primera prioridad".

Sobre la posibilidad de que los comunes entren en el nuevo gobierno, Albiach ha asegurado no haber recibido ninguna llamada de Pere Aragonès en las últimas horas, y ha puntualizado que la cuestión no es si estarán o no en el Ejecutivo sino "si Aragonès desea articular una mayoría de progreso o no"

Con respecto a la salida de JxCat del Govern, ha señalado que los comunes "no participarán en el festival de reproches que algunos quieren poner en marcha, y si bien es cierto que era la crónica de una muerte anunciada, no es momento de reproches sino de poner los intereses de los catalanes por delante de todo".

Jéssica Albiach ha pedido a Aragonès que tenga "altura de miras" y sepa reconocer, en primer lugar, la situación de "extrema debilidad" en la que se encuentra ahora mismo, teniendo en cuenta que "se ha quedado solo" y que "sólo dispone del apoyo de 33 de los 135 diputados del Parlament".

Si el presidente de la Generalitat opta por "articular una mayoría de progreso", Albiach le ha lanzado una advertencia que también podría ser considerada como un consejo: "las mayorías no se decretan sino que se construyen" y él "está demasiado acostumbrado a gobernar desde el atril y poco a negociar".

"La responsabilidad es suya -ha insistido-, y por esto le pedimos que inicie una ronda de negociaciones con los partidos para construir una mayoría de progreso".