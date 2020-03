Los comunes piden a Torra que no inicie batalla entre gobiernos y territorios

El diputado de Catalunya en Comú Podem David Cid ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no convierta la crisis sanitaria por el coronavirus "en una batalla entre gobiernos, partidos y territorios", ya que "no es momento para la confrontación: hay que sumar y cooperar".

En un vídeo difundido a través de su perfil en Twitter, el diputado de los comunes en el Parlament David Cid afirma estar preocupado ante la posibilidad "de que se pueda empezar una batalla partidista y de reproches" en plena crisis por el coronavirus.

En referencia a unas declaraciones de Torra a la BBC en las que acusaba al Gobierno español de no querer confinar a la población ni tampoco a territorios concretos como Cataluña o Madrid, David Cid advierte al presidente de la Generalitat que "se equivoca, hay que sumar y no confrontar, no es momento para la confrontación política".

"Quiero decirle -añade este diputado de los comunes- que este no es el camino, no es el momento de iniciar una batalla entre gobiernos, partidos, territorios o entre administraciones" sino "de sumar y cooperar".

También ha puntualizado que, "aunque es evidente que estamos ante una situación de emergencia en la que hay insuficiencias por parte de todas las administraciones, creo que hay formas de resolverla que no pasen por la crítica partidista".

Según David Cid, "los aplausos de la ciudadanía a los trabajadores públicos, y especialmente a los de la sanidad, marcan el camino" a seguir para "superar la emergencia sanitaria y también económica".