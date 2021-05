Los comunes piden al PSC que faciliten la investidura de Aragonès

Los comunes han marcado sus objetivos programáticos a ERC en unas negociaciones que esperan que terminen en un "Govern progresista" y una investidura de Pere Aragonès que sea facilitada, a poder ser, por el PSC, ha explicado el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena.

En rueda de prensa, Mena ha confirmado que este fin de semana "los contactos se han acelerado" con los republicanos, si bien ha reiterado que no pretenden "negociar a través de los medios" y que por su parte primará "la discreción" porque "el objetivo es llegar a buen puerto" y poner por delante "el acuerdo de programa" y no los de partido, en referencia a Junts.

Desde los morados, han recordado que son capaces de negociaciones "rápidas" de incluso "48 horas" y Mena ha puesto como ejemplo de ello el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem.

En lo programático, los Comunes han dejado claro que sus cuatro objetivos pasan por "blindar y ampliar lo público", apostar por la mesa de diálogo, "dar esperanza de futuro" a empresas, pymes y autónomos, así como trabajar para el horizonte ecologista mediante una transición "justa y verde".

A propósito de si aceptarían sumarse a un Govern con ERC si también está la CUP y se incluyen objetivos de la formación, como abrir la puerta a otro referéndum si en dos años la mesa de diálogo no ha dado frutos, Mena ha abierto la puerta a unir también a los antisistema pues, a su modo de ver, la vía del diálogo no fracasará y no será necesario llegar a un nuevo "embate con el Estado".

Habida cuenta de la voluntad de un "Govern progresista", Mena ha dejado claro que para los comunes el plan A pasa por conseguir al menos los 4 votos indispensables del PSC, si bien no se ha cerrado a obtenerlos de Junts, siempre que "no condicionen" desde fuera las políticas del Ejecutivo.

"Queremos un Govern progresista en este país y tenemos una oportunidad ahora. Y eso pasa por no solo facilitar que haya un acuerdo ERC-Comunes, sino por interpelar también a los compañeros del PSC. No se entendería que no ayudaran a colaborar a que haya un cambio de etapa en Cataluña", ha explicado.

"No espero responsabilidad de Junts, pero sí del PSC", ha añadido.