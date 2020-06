Los comunes piden prohibir que los expresidentes catalanes usen "puertas giratorias" como Montilla en Enagás

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso aplaude la propuesta: "debería ser común denominador de cualquier partido que defienda la regeneración"

El grupo de Catalunya En Comú Podem en el Parlamento catalán ha registrado una iniciativa legislativa para prohibir las llamadas "puertas giratorias" para los expresidentes de la Generalitat, y que no puedan entrar a formar parte de consejos de administración de grandes empresas y de las del Ibex 35, ya que son, a su juicio, "las que tienen un mayor poder económico y capacidad de influencia política".

Los comunes han lanzado esta proposición de ley tras conocerse que el expresidente de la Generalitat José Montilla, del PSC, se incorporará al consejo de administración en Enagás. Tanto los comunes como el PSC tienen representación en el Gobierno central de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Según ha explicado en un vídeo la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, "las puertas giratorias no son ilegales, pero representan un ataque contra la democracia" y son inmorales y sospechosas. Por ello, los comunes defienden la necesidad de "establecer un sistema de incompatibilidades más estricto y adecuado a la exigencia ética de la sociedad catalana".

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Comú, Jaume Asens, ha aplaudido esta iniciativa. "Hay que poner coto a las puertas giratorias entre los cargos públicos y las empresas del Ibex. Esta propuesta de Jessica Albiach en el Parlament debería ser el común denominador de cualquier partido que defienda la regeneración democrática", ha reclamado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

En concreto, la confluencia catalana quiere endurecer el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat, e incluir en la ley de forma expresa "la prohibición de participar en consejos de administración" para los expresidentes y, que no puedan "formar parte de consejos de administración de empresas del ámbito público o privado que cotizan en bolsa o empresas que facturan más de 50 millones de euros".

QUE RENUNCIEN A SU OFICINA DE EXPRESIDENTES

Asimismo, la confluencia catalana, en la que se integra Podemos, ha registrado otra iniciativa legislativa en la que plantean que los exmandatarios también tengan que renunciar a su oficina de expresidentes si entran a un consejo de administración o quieren ejercer cualquier tipo de actividad laboral en el ámbito privado.

En concreto, proponen modificar la Ley 6/2003 del estatuto de expresidentes de la Generalitat, en la que quieren incorporar cambios "después de años de abusos por parte de algunos exresponsables políticos y la indignación ciudadana contra las puertas giratorias".

Así, defienden que la oficina del expresidente no se pueda mantener cuando se realiza una actividad en el ámbito privado o se participa en un consejo de administración: "No puede haber ningún tipo de duda sobre la utilización de las prerrogativas que tienen los expresidentes para actividades que no son propias de su reconocimiento institucional".