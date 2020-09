Los comunes piden a Hacienda autocrítica y negociar las veces que haga falta

En Comú Podem, integrado en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha pedido este jueves a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que haga autocrítica y negocie con los ayuntamientos una nueva propuesta, una vez constatado que el decreto municipal está abocado a decaer.

"Cuando uno está en el Gobierno debe haber una segunda, tercera y cuarta oportunidad si hace falta", ha dicho el portavoz de los "comunes", Gerardo Pisarello, en referencia al aviso de la ministra de Hacienda de que si este decreto decae no habrá otra oportunidad.

En declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso al finalizar el debate parlamentario del decreto, Pisarello ha instado a la ministra a "sentarse a negociar" y a seguir el camino iniciado ayer, cuando acordó con los comunes in extremis un fondo de 3.000 millones de euros que se repartiría según la población.

"Instamos a Hacienda a sentarse a negociar", ha dicho Pisarello, inscrito en Unidas Podemos y por lo tanto en uno de los dos socios del Gobierno de coalición.

Pisarello ha incidido además en que, en último término, las entidades locales necesitan que se derogue la ley de estabilidad.

Desde el PP a Cs, pasando por los habituales aliados parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, prácticamente toda la oposición ha exigido negociar otro decreto ley o un proyecto de reforma legislativa que cambie la ley de estabilidad presupuestaria.

Anoche, el departamento que dirige María Jesús Montero y En Comú Podem alcanzaron un acuerdo para modificar el texto para que los consistorios recibiesen 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social distribuidos de manera proporcional según su población, en un plazo de dos años.

Ese acuerdo in extremis facilitó que hoy no vaya a visibilizarse una división en el Gobierno, pues, en el caso de que los comunes se hubieran mantenido en no apoyar la propuesta, Unidas Podemos tendría que haber decidido si pactaba una abstención de sus 35 diputados o si, por el contrario, escenificaba en el Congreso la diferencia de criterios con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con sus 7 diputados.

En esa negociación con Hacienda lograron, según ha explicado Pisarello, "un cambio sustancial" que no fue suficiente, y ha considerado que "un nuevo decreto sería factible". "Lo que no sé puede decir es que no haya segunda oportunidad", ha incidido. EFE