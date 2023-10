Los comunes piden no convertir las negociaciones en un "casino"

El portavoz de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha pedido hoy no convertir las negociaciones para la investidura en un "casino" para ver qué partido gana o pierde más, y aunque ha considerado que hay avances, ha advertido que no es el momento de hablar de ministerios, ya que "no hay que empezar a construir la casa por el tejado".

En una rueda de prensa en Barcelona, Mena ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" a los catalanes que votaron en clave de impedir un gobierno de PP y Vox: "Hoy el gobierno progresista está más cerca que la semana pasada".

Esto es así, ha explicado, porque "el fracaso de la investidura del candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, allana el camino" para conseguir un gobierno PSOE-Sumar presidido por Pedro Sánchez, "si bien aún no hay que dar las cosas por hechas".

Según Mena, esta semana "será muy importante" en las negociaciones, "y los ciudadanos esperan que los distintos partidos progresistas y plurinacionales alcancen un acuerdo que nos lleve a esta investidura".

"Hay que seguir trabajando, y aunque ya se han conseguido algunos acuerdos, hay que seguir avanzando" y no entrar en discusiones sobre el reparto de ministerios puesto que "no hay que empezar a construir la casa por el tejado".

Mena ha recomendado a los negociadores de todos los partidos que procuren "escenarios alejados del ruido" y que "huyan de la competición partidista. No hay que convertir las negociaciones en un casino para ver qué partido gana o pierde un poco más, no hay que jugar con el futuro de miles de catalanes".

Sobre la amnistía, ha admitido que se han conseguido avances sin poder darla por hecha: "Tenemos que seguir trabajando para que la amnistía sea una realidad lo más pronto posible".

Respecto al referéndum de autodeterminación, Mena ha indicado que su formación es partidaria de que "todo el mundo exponga sus propuestas, y no es bueno que nadie ponga líneas rojas" que pudieran hacer fracasar la negociación "dando oportunidades a la derecha y a la extrema derecha".

Volviendo a la cuestión de los futuros ministerios, el portavoz de los comunes no ha negado que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau pueda estar en el futuro Gobierno: "Colau no tiene que demostrar su capacidad de gestión, porque ya la ha demostrado, pero no es el momento de hablar de ministerios", ha insistido.