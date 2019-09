Los comunes piden "claridad" al PSOE y que "cierre la puerta" a Rivera

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha reclamado este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a todo el PSOE que se expresen "con claridad" y "rechacen la puerta abierta" esta mañana por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la "cierren".

Rivera ha planteado al PP una abstención conjunta si Sánchez dice sí a un gobierno constitucionalista en Navarra, respeta la sentencias del "procés" y a no indultar a los condenados y se compromete a no subir los impuestos ni a imponer cargas adicionales a los autónomos, una propuesta ante la que el Gobierno en funciones ha contestado que no hay "razones objetivas" para que el PP y Cs no se abstengan.

En declaraciones a los periodistas en la sede del partido, Asens ha subrayado que los comunes "siempre" han defendido que se conforme un gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos "precisamente para que un Gobierno del PSOE no tenga las manos libres para pactar con la derecha".

"Si hoy Rivera no es vicepresidente del Gobierno, es porque Rivera no quiere. Si hoy no hay un Gobierno de Ciudadanos con Sánchez de presidente, es porque Rivera no quiere", ha apuntado Asens, que ha dicho que tras esta mañana "la situación ha cambiado".

El dirigente de los comunes ha pedido "claridad al PSOE" porque "hay dos opciones de gobierno": o un Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que "apueste por el diálogo" con el independentismo u otro con el apoyo de Ciudadanos que incremente "la confrontación territorial".

"En Cataluña significaría la aplicación de facto de un estado de excepción autonómico; sería muy perjudicial para los momentos actuales", ha apuntado Asens.

Ha dicho que le "preocupa" la respuesta del ejecutivo a la propuesta de Rivera porque "parece una vía de inicio de acuerdo entre PSOE y Ciudadanos" y ha sostenido que se debería tomar "en serio" el movimiento del partido naranja ya que no le parece que sea solo un movimiento táctico con fines electorales.