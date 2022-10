Los comunes "harán sudar la camiseta" al Govern y negociarán "ley a ley"

La líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, ha advertido de que ERC tiene un gobierno "en minoría absoluta", por lo que su partido "hará sudar la camiseta" al Ejecutivo de Pere Aragonès y negociará "ley a ley".

En la presentación del acto "Sumemos para ganar" en Castelldefels (Barcelona), Albiach ha recordado que "ahora mismo ERC tiene un gobierno en minoría absoluta, con solo 33 diputados, un gobierno del 21%" de escaños. "Eso es muy poco, nunca ha habido un gobierno con tan pocos apoyos".

Por eso, en un momento en que el presidente catalán, Pere Aragonès, insiste en negociar con los comunes su posible apoyo a los presupuestos de la Generalitat, tras la ruptura del gobierno de coalición con JxCat, Albiach ha dejado clara cuál será la postura de su partido.

"No sabemos con qué ERC nos encontraremos. Si se levantará con el pie izquierdo el derecho. Nosotros no iremos a apuntalar un gobierno que no es humilde, que solo está centrado en su soberbia, no sabemos si será el Govern que intentó tumbar la reforma laboral", ha avisado.

La líder de los comunes ha avanzado que su grupo "hará sudar la camiseta" al Govern de ERC e irá "ley a ley, negociación a negociación".

Y es que, ha dicho, "ante los que solo velan por sus intereses de partido, nosotros estamos centrados en las necesidades del país", ha sentenciado.