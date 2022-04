Los comunes exigen saber si el "Estado profundo" trabaja contra la democracia

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha asegurado este lunes que su formación es "la primera interesada" en que se investigue "a fondo" si ha habido espionaje político a fin de poder saber si hay una parte "del Estado profundo" que "trabaja en contra de la democracia y la pluralidad política".

Según ha indicado en una rueda de prensa el portavoz de los comunes, esta formación está "al lado de todas las iniciativas políticas favorables a que se aborde un caso muy grave que nos tiene que preocupar a todas las personas demócratas".

Ha advertido, en este sentido, que "no es sólo un conflicto entre Cataluña y el Estado, sino entre el 'Estado profundo' y el estado de derecho", por lo que los comunes son "los primeros interesados en saber sí hay una parte opaca del Estado profundo que trabaja en contra de la democracia" y también "de las fuerzas progresistas".

Mena ha señalado, además, que a su formación le "preocupa mucho que el presidente Pere Aragonès fuese espiado durante las conversaciones de la investidura", ya que esto podría indicar que se podía estar "trabajando en contra de una mayoría progresista".

El portavoz de Catalunya en Comú y diputado de En Comú Podem en el Congreso ha valorado la reunión celebrada ayer entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, puesto que, según ha dicho, "la colaboración entre las instituciones es el único camino para resolver todos los conflictos".

Joan Mena ha insistido, de todas formas, en la necesidad de que sea creada en el Congreso una comisión de investigación sobre el espionaje político y de que el PSOE secunde también la propuesta.

"El PSOE -ha precisado- tiene que responder qué piensa hacer, y no me lo imagino no dando la cara, espero que también acompañe la propuesta, puesto que hay que limpiar toda sombra de sospecha de una amenaza hacia el sistema democrático".

Sobre la posibilidad de que ERC endurezca la relación con el Gobierno de coalición PSOE-UP y la amenaza de este partido de "convertir en un Vietnam" las votaciones en el Congreso, Mena ha advertido de que "sería un error hacérselo pagar a la ciudadanía y no a los responsables de la situación de espionaje".

Ha preconizado, en cualquier caso, una "investigación profunda" y que, a raíz de ella, que se "depuren responsabilidades" porque, visto el precedente del espionaje sufrido anteriormente por el expresidente del Parlament Roger Torrent, "no puede ser que un caso tan grave se quede como si nada hubiera pasado".