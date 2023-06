Los comunes condicionan su entrada en el Ayuntamiento de Barcelona a un acuerdo con ERC

El número 2 de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha asegurado que la formación no entrará en el gobierno del alcalde socialista Jaume Collboni si no es formando un 'tripartito' con ERC, partido al que reprocha haber priorizado un pacto con Junts para investir a Xavier Trias.

En una entrevista en la televisión local Betevé, y ante la oferta de Collboni a los comunes para que en un futuro próximo se incorporen al gobierno municipal, Martí ha asegurado que no lo harán si no hay un acuerdo de las formaciones de izquierda que incluya a la ERC de Ernest Maragall.

A la pregunta de si habría la posibilidad de incorporarse sin los republicanos, ha contestado: No, no. Y nosotros no podemos obligar a nadie".

Para Martí, "cada hora que pasa, nos parece que hemos acertado más" sumando sus votos con los del PP para investir a Collboni, si bien ha advertido de que la clave de los próximos meses será saber si "nos encontraremos un Collboni que quiere ampliar el aeropuerto y hacer crecer el turismo o apuesta por el transporte público y la vivienda".

Respecto al papel de ERC, ha deseado que mantenga en la capital catalana "la enorme coincidencia programática" de los últimos años.

Barcelona en Comú considera que la votación in extremis en el pleno de investidura que dio la alcaldía a Jaume Collboni se dio porque Esquerra priorizó un pacto independentista, lo que ha considerado un "error histórico" para un partido de izquierdas.

Por otra parte, Martí ha rechazado que Ada Colau se plantee dejar la formación en Barcelona y ha asegurado que la exalcaldesa presidirá el grupo municipal de BComú, "y así continuaremos de momento". EFE.

hm/lml