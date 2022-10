Los comunes avisan que un Govern sin mayoría es papel mojado y no sirve

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha criticado el nuevo Ejecutivo designado por el presidente Pere Aragonès, ha advertido que "un gobierno sin mayoría es papel mojado y no sirve para nada" y ha reclamado una ronda de reuniones con los partidos para "formar una mayoría progresista".

En una rueda de prensa, ha considerado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "se ha equivocado" al optar por un gobierno que solo cuenta con el apoyo de 33 diputados de los 135 que hay en el Parlament, y ha puntualizado que la presencia de Gemma Ubasart en el nuevo Ejecutivo no varía el hecho de que este último nace sin una mayoría que lo sustente.

Mena ha explicado que los comunes no tenían conocimiento previo del nombramiento de Ubasart, que había militado en Podemos tiempo atrás pero que actualmente no forma parte de En Comú Podem, y ha precisado que "esto no va de personas concretas".

Los comunes, en todo caso, consideran que, más allá del hecho de que Ubasart les pueda gustar como consellera de Justicia, lo importante es que el nuevo Ejecutivo disponga "de una mayoría progresista".

Ha confirmado que Aragonès mantuvo ayer una "conversación de cortesía" con la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, pero que en la misma no alcanzaron ningún acuerdo.

Según Joan Mena, parece que ERC "se ha olvidado de que solo cuenta con 33 diputados", y que necesita tener "una mayoría parlamentaria progresista" para suplir la ausencia de JxCat del Govern, y ha subrayado, en este sentido, que "en términos democráticos para que la legislatura pueda continuar hace falta poner el contador a cero".

El portavoz de los comunes ha querido enviar a Pere Aragonès "un mensaje claro" y es el de que "un gobierno sin el apoyo de la mayoría de diputados es papel mojado y no sirve para nada".

Le ha sugerido, por este motivo, que "trabaje intensamente para construir una mayoría progresista en Cataluña, porque evidentemente los números no salen".

"Se necesita estabilidad para tirar adelante políticas para proteger a la gente, y ahora tenemos todo lo contrario, desgobierno e inestabilidad", ha reprochado el portavoz de Catalunya en Comú antes de indicar, sobre los Presupuestos, que si el nuevo Ejecutivo desea prorrogar los de 2022 pondrá de manifiesto "su debilidad".

"Nos preocupa que se planteen una prórroga, porque querría decir que es un gobierno débil, que no puede abordar los problemas de los catalanes con unos presupuestos elaborados para el año que viene", ha dicho Mena, que ha querido dejar claro que su partido "no dará un cheque en blanco".

En su opinión, Aragonès "debería ser salir de su burbuja y hablar con las otras fuerzas políticas", puesto que ahora mismo no dispone de una mayoría parlamentaria que le permita gobernar.