Los comicios gallegos pueden llevar a marzo el nuevo debate de la amnistía en el Congreso

Las elecciones gallegas podrían retrasar hasta mediados de marzo el próximo debate de la ley de amnistía en el Congreso y dar así más margen de negociación al Gobierno y a Junts.

El plazo de los quince días que tiene la Comisión de Justicia del Congreso para cerrar un nuevo dictamen, tras haber sido rechazado por Junts en el pleno, podría prorrogarse, según señalan a EFE fuentes parlamentarias.

Aunque la Mesa del Congreso se reunirá el próximo martes, 6 de febrero, para formalizar el plazo de quince días que tendrá la Comisión de Justicia para cerrar o no un acuerdo en torno a la ley de amnistía, esta comisión no tiene un margen real de quince días para reunirse puesto que la semana de los comicios autonómicos no tiene actividad parlamentaria.

Según el calendario de actividad del Congreso, la semana del 12 al 16 de febrero no tiene actividad plenaria ni parlamentaria, como habitualmente sucede cuando se produce un periodo electoral.

Por ello la Mesa de la Cámara podría prorrogar el plazo otra quincena más y alargarlo hasta el 7 de marzo.

¿Qué hace la comisión de Justicia y quién la convoca?

Antes del siete de marzo, el presidente de la Comisión de Justicia debe convocar la comisión, bien para emitir el mismo dictamen o bien para cerrar otro diferente.

Además, en este caso no son necesarios los votos de Junts para aprobar un nuevo texto ya que la distribución de los votos en la comisión parlamentaria es diferente a la del pleno del Congreso.

En esta legislatura la comisiones tienen 37 diputados: 14 del PP, 12 del PSOE, 3 de Sumar, 3 de Vox, 1 de ERC, 1 de Junts, 1 de EH Bildu, 1 del PNV y 1 del Mixto, por lo que el dictamen podría ser aprobado solo con los votos de los socialistas y sus socios, menos Junts.

Las mismas fuentes parlamentarias también señalan que la Comisión de Justicia se convocará solo en una vez que se haya alcanzado o no el acuerdo.