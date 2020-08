Los comerciantes del Rastro se concentran por octavo domingo consecutivo y siguen apelando a la "voluntad política"

Los comerciantes y vendedores ambulantes del Rastro se ha concentrado por octavo domingo consecutivo en la plaza de Cascorro para reclamar la reapertura del mercadillo al 50 por ciento de los puestos de forma alterna y en sus ubicaciones habituales, y siguen apelando a la "voluntad política" de Ayuntamiento de Madrid.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de la Asociación Independiente del Rastro (ASIVERAS), Pedro Santos, en la concentración se ha realizado un mural con fotografías de diferentes momentos históricos del Rastro y ha concluido con una actuación musical.

Respecto a las novedades en su negociación con el Consistorio madrileño para la reapertura del mercadillo, Santos ha asegurado "todo es cuestión de voluntad política" y que están esperando a que el Ayuntamiento "se digne" a mantener una reunión presencial para tratar este tema "tan delicado" y den respuesta a las propuestas realizadas.

"Ellos dicen que se reúnen con vendedores del Rastor, pero no sabemos con quien porque nosotros somos las principales asociaciones de comerciantes y con nosotros no han hablado. No sabemos si lo que quieren es dividirnos", ha añadido Santos.

Además, ha transmitido su negación a controlar el aforo del Rastro, una de las indicaciones que les dio el Ayuntamiento, ya que consideran que es algo que no les compete a ellos, sino a Protección Civil y Policía Local.

Finalmente, ha asegurado que cuentan con informes epideomiológicos de "profesionales contrastados" que avalan su propuesta de reapertura y que rebaten los "impedimentos absurdos" que pone el Consistorio.