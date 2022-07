Los cineastas Kulumbegashvili, Lacuesta, Mosese y Zhang-ke llevan sus creaciones a la sala de exposiciones en Tabakalera

La muestra 'Vive le cinéma' podrá visitarse desde este sábado hasta el 8 de enero

Los cineastas Dea Kulumbegashvili, Isaki Lacuesta, Lemohang Jeremiah Mosese y Jia Zhang-ke han realizado cuatro instalaciones cinematográficas para la exposición 'Vive le cinéma' que puede verse desde este sábado, hasta el 8 de enero, en la sala de exposiciones de la primera planta del centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián.

En rueda de prensa en este espacio, la directora cultural de Tabakalera, Clara Montero, la subdirectora del Festival de Cine de San Sebastián, Maialen Beloki, y los cineastas Dea Kulumbegashvili, Isaki Lacuesta y Lemohang Jeremiah Mosese han presentado la muestra. Jia Zhang-ke, que no ha podido asistir, ha enviado un vídeo desde China para agradecer su participación en esta iniciativa.

La muestra, que nace de la coproducción de Tabakalera con EyeFilmmuseum de Ámsterdam y la colaboración del Festival de SanSebastián, "explora los límites del cine" a través de las creaciones de los cuatro cineastas que "han adaptado su práctica habitual de hacer películas destinadas a una sala de cine para crear instalaciones cinematográficas en una sala de exposiciones", según ha explicado Montero.

En 'Vive le cinéma!' cada cineasta ha "captado la luz y el sonido para abordar distintas temáticas: la vida y la muerte, lo político y lo cotidiano, y la presencia y ausencia del cuerpo", ha señalado. A ello ha añadido que "el propio dispositivo cinematográfico se ha reinventado, a través de la aplicación de una tecnología más propia de las prácticas artísticas, para potenciar la experiencia fílmica".

De las cuatro propuestas que conforman la muestra, dos, las de Mosese y Jia Zhang-ke, fueron presentadas en el Eye Filmmuseum de Ámsterdam, institución europea destacada con la que Tabakalera ha colaborado para poner en marcha esta exposición. Por su parte, Beloki ha indicado que las de Lacuesta y Kulumbegashvili han sido producidas expresamente para esta exposición.

Además, ha recordado que Kulumbegashvili (Georgia, 1986) se hizo con su primer largo 'Beginning'(2020) con los cuatro grandesgalardones más importantes del Festival de San Sebastián en 2020:Concha de Oro a Mejor película, Mejor dirección, Mejor guión y Conchade plata a la mejor actriz.

'Captives', la propuesta de Kulumbegashvili para la muestra, está diseñada como una instalación audiovisual inmersiva que invita al público a entrar en el espacio, profundamente íntimo, de un personaje en pantalla. La obra quiere cuestionar el significado de la representación, la relación entre lo humano y lo no humano, así como la conexión entre estos dos modos de ser. La obra ha sido desarrollada por Kulumbegashvili en una residencia artística realizada en el Espacio de Artistas de Tabakalera, con la colaboración del Festival de San Sebastián, a lo largo del año 2021.

Beloki también ha recordado que Lacuesta ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por 'Los pasos dobles' (2011) y 'Entre dos aguas '(2018). El cineasta acaba de presentar su último largometraje, 'Un año, una noche' (2022), en la Sección Oficial de la Berlinale. En 'Vive le cinéma!' presenta 'Prohibimos en España. Censuras, prohibiciones y denuncias en la España democrática (1977-2022)'.

Según ha explicado Lacuesta en esta instalación, que "deberá visitarse de manera individual", se recogen cerca de un centenar de casos de censura y prohibición de ideas e imágenes en España. En paralelo, el sonido de la sala ofrece las respuestas de 26 músicos a si pueden cantar alguna cosa que no se pueda cantar en España.

Responden a la pregunta músicos como Albert Pla, Christina Rosenvinge, Fermín Muguruza, Gran Wyoming, Kiko Veneno, La Basu y Soleá Morente, entre otros. Para Lacuesta "no hay mejor forma deentender una sociedad que la de atender a todo lo que se niega a símisma".

Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho, 1980) presenta en la muestra su pieza 'Bodies of Negroes. I Will Sculpture God, Grim andBenevolent', en la cual celebra la "belleza de los cuerpos femeninos negros desde una perspectiva sensorial", según ha explicado. Por su parte, Jia Zhang-ke (China, 1970), galardonado en 2015 con el Premio del Público de la 63 edición del Festival de San Sebastián por su película 'Shen he gu ren/Mountains May Depart' ('Más allá de las montañas'), participa en la muestra con 'Close-Up' una intervención multipantalla basada en la ubicuidad de las cámaras de vigilancia de las cuales están "llenas" las ciudades o de los pueblos de China.

El cineasta reflexiona sobre cómo las cámaras "observan, controlan, constriñen, encuadran y dirigen, al mismo tiempo,la mirada del público".

ACTIVIDADES

Por otro lado, el día 14 llegará a Tabakalera una nueva propuesta de intervención del proyecto 'Scala' en la escalera principal de Tabakalera el día 14 a cargo del cineasta Carlos Casas que ha creado la instalación 'Mutia', al tiempo que 'Vive le Cinéma! se complementará con varias actividades como proyecciones de losdirectores protagonistas de la exposición el próximo otoño.

Además, en noviembre tendrá lugar el VII Seminario Internacional de Cine, que propone un programa de tres días para pensar y debatir sobre cine y que contará con la presencia de los cuatroartistas de la exposición, además de los artistas Rabih Mroué, AlexReynolds, Maddi Barber y Mirari Echávarri.

Asimismo, en septiembre arrancará una nueva edición de 'Arte-makina', el curso que tiene como objetivo propiciar el acercamiento del público al arte contemporáneo. También se ofrecerán los habituales talleres de arte dirigidos a familias 'Kameleoiak gara!' y las visitas guiadas a la exposición.