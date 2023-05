Los centros escolares registran incidencias menores por las lluvias, con goteras y algunos desprendimientos

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía ha registrado algunas incidencias de carácter leve en colegios e institutos de la capital de Almería a causa de las lluvias registradas durante la jornada de este lunes, con goteras en algunos inmuebles, el derrumbe de un muro y la caída de una cornisa que motivó la actuación de los bomberos para acotar la zona afectada.

Fuentes de la Administración autonómica han indicado a Europa Press han apuntado que el desprendimiento de una cornisa en el CEIP Freinet en la tarde este lunes, lo que ha dado lugar a acordonar la zona y limpiar los restos de cascotes.

El centro ya sufrió desprendimientos en una cornisa también el pasado mes de diciembre, cuando también se registraron intensas precipitaciones en la capital. Fue a partir de ese momento cuando se detectaron hasta 25 deficiencias en materia de mantenimiento y conservación por parte del equipo directivo, de las que se dio cuenta al Ayuntamiento de Almería.

Asimismo, las lluvias también afectaron al IES Turaniana, donde se desarrollan obras para la instalación de nuevos sistemas de bioclimatización, lo que dio lugar a la entrada de agua que ya ha sido retirada. No obstante, los alumnos de 3º y 4º de ESO han asistido este martes a clase de forma telemática con la previsión de volver a las aulas este miércoles.

En el CEIP Ángel de Haro también se han constatado algunas goteras así como el derrumbe de parte de un muro, aunque ello no ha afectado a las clases. En este caso, se han limpiado los desperfectos y se ha acotado la zona afectada.

De forma generalizada, se ha señalado que las clases se están "desarrollando con normalidad" al igual que el servicio de transporte escolar, que pese al corte de varias carreteras de la provincia, no se ha visto afectado. No obstante, se ha percibido la falta de algunos alumnos, especialmente de Educación Infantil. Igualmente, de momento no se prevé de momento articular ninguna medida adicional de vigilancia ante la previsión de lluvias para los próximos días ofrecida por la Aemet.