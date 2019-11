Los CDR que 'tiraron de la manta' ante la Guardia Civil dibujaron hasta el croquis de cómo funciona la organización

Jolis apuntó que la mayoría de los miembros de la cúpula "están también en las CUP y sus miembros pueden recibir directrices" de políticos

Los miembros del Equipo de Respuesta Táctica de los Comités en Defensa de la República (CDR) que sí prestaron declararon ante la Guardia Civil y ante el juez tras su detención el 23 de septiembre, Ferran Jolis y Jordi Ros, además de reconocer los hechos y detallar el papel que jugaban sus compañeros también detenidos en la 'Operación Judas' llegaron a pintar por iniciativa propia sendos croquis, en el primer caso, para explicar a los agentes cómo funcionaba toda la organización.

Según obra en el sumario de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Europa Press, Ferran Jolis, "de manera espontánea" y en presencia de su abogado, mostró "su disposición a dibujar en un folio el organigrama de organización estructural de los Comités de Defensa de la República, así como la división de cuadrantes del llamado CECOR, para una mejor contextualización de lo que estaba relatando en ese momento".

Se trata de dos folios pintados a bolígrafo en los que mediante cajas y flechas, traza un esquema en cuya cúspide figura el CDR "nacional" del que dependen distintos territoriales que a su vez, se articulan en agrupaciones locales como vehículo de relación con el "pueblo".

Preguntado si esa estructura recibía "órdenes de los políticos", dijo que sí. "La mayoría de los que están en el Nacional están también en las CUP y sus miembros pueden recibir directrices", aseguró, para señalar a continuación a un individuo llamado Eric y apodado 'El Rico' al que describió como "muy metido en política en la CUP y en la asociación capablanca" y que habría puesto el dinero para que Jolis desempeñase sus funciones de apoyo técnico y de comunicaciones.

UNA ESTRUCTURA ARTICULADA

De la Nacional que dibujó Jolis dependen también lo que denomina "plenarios" y grupos de trabajo de "prensa", "movilización", "internacional", "antirrepresivo" y "ciberseguridad". Es ahí donde incardina la denominada "comisión nacional de seguridad", nombre que él mismo asignó pensando que la descripción "era más fiel a sus valores éticos" y del que dependen tanto una red específica dedicada a este asunto como el equipo de respuesta táctica al que él pertenecía junto al resto de detenidos.

Según dijo, en "cada provincia hay tres o cuatro territoriales y por encima estaba el CDR nacional, que son que mandan y donde se decide todo". Al nacional acuden dos personas de cada territorial, y aunque en teoría deberían rotar, en realidad no lo hacen. En ocasiones se convocaba de forma plenaria, abierto a todo miembro del CDR que quisiera acudir, "siempre y cuando tuviera acreditación de seguridad, que tenían que solicitar a la Territorial".

"Dentro de ese CNS surge el RT (Respuesta Táctica), aunque el nombre lo propuso el manifestante, el grupo no lo creó él, sino que surgió como consecuencia del 30G", explica la Guardia Civil en la síntesis de la declaración de Jolis, en relación a las protestas en torno al Parlament de Catalunya que se promovieron en enero de 2018 con motivo de la investidura fallida de Carles Puigdemont.

En aquella acción, la persona que representaba al CNS, a la que identifiica como Silvia, "tenía contactos con Mossos" y otro individuo al que llama Robert "también actuaba como intermediario" con este cuerpo policial.

EL NOMBRE 'RESPUESTA TÁCTICA' SURGIÓ "MEDIO DE BROMA"

Conforme explicó Jolis, el RT surgió porque para aquella jornada "se esperaba mucha gente". Nació en una territorial compartida que se celebró antes de Navidad y en la que participaron varios de los que luego acabarían detenidos en la Operación Judas, como Xavi Buigas, Eduard Garzón o Jordi Ros, entre otros individuos de los que facilitó nombres y pseudónimos.

""En esa reunión se trató el concepto de cuadrantes, muy utilizado por los bomberos", tal y como explicó Jolis. Mientras hablaba, pintó un esquema de la organización por cuadrantes con la que funcionan los Centros de Coordinación (CECOR) de las acciones de los CDR y explicó que se trataba de dividir la zona de actuación en cuatro con un CECOR cuya función onsistía en activar el servicio de intendencia, que consistía en un individuo con una furgoneta con agua, mantas, etc de forma que se pudiera asistir a la gente".

En cada cuadrante había un responsable que se identificaba como Charlie 1, charlie 2, etc "Estas medidas de seguridad se hacían porque como cada charlie rotaba, se necesitaba saber quién era quien estaba llamando. Además en cada zona había un encargado de intendencia identificado com indian1, indian2, etc. Todo ello con la función de garantizar la seguridad de las personas", dijo en su declaración ante la Guardia Civil.

Tras probar esta metodología en aquella jornada de enero, se reunieron "para valorar la experiencia y se observó que hubo una gran respuesta", así que Jolis propuso "dejar este sistema como estructura fija, y ahí surgió, medio de broma, el nombre de equipo de Respuesta Táctica, con la intención de reproducir este modelo", de acuerdo a su declaración.

UN CÓDIGO DE COLORES PARA INTERPRETAR DOCUMENTOS

En su esquema, dibujó una explicación más, el código de colores que él mismo creó para asegurar la permanencia en el tiempo del ERT y bajo la premisa de trabajar en la máxima clandestinidad: El negro significaba 'reunión con persona clandestina'; el rojo, 'máxima seguridad, no imprimir'; el amarillo, 'sólo grupos CDR, pero no RRSS'; y verde, 'abierto'. Así etiquetaban sus documentos internos.

En cuanto a Jordi Ros, que identificó a todos los detenidos y su rol en el ERT, su croquis fue para indicar exactamente a los agentes de la Guardia Civil dónde estaba la calle de Vic cuyo nombre no recordaba en la que se citó con dos individuos que estarían trabajando un segundo proyecto para crear Termita, la sustancia que él estaba tratando de fabricar. Lo hizo también a boli para apoyar su declaración en sede policial y por iniciativa propia, de acuerdo al informe.

Ofreció una descripción física detallada de esas dos personas a los agentes, aunque no había llegado a conocer sus nombres y explicó que la sustancia que estaban fabricando había sido "muy poco exitosa" porque se les había oxidado uno de los ingredientes y no consiguieron la reacción exotérmica eficiente necesaria.