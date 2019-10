Los CDR desconvocan la concentración en plaza España en la que han tirado jabón a la fuente y la calzada

Los CDR han dado por finalizada sobre las 21.20 horas, tras más de dos horas, la concentración en la plaza España de Barcelona de rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo en la que se ha tirado jabón a la fuente y la calzada "para limpiarlo todo".

La concentración, en tono festivo y reivindicativo, se ha iniciado sobre las 19 horas con el corte de tráfico en ese punto, y algunos han comenzado a tirar jabón a la fuente de la plaza con lemas como 'No hi ha sabó per tanta merda' (No hay jabón para tanta mierda).

La Guardia Urbana ha cifrado en unos 2.000 los asistentes a la concentración en plaza Espanya de Barcelona, en el noveno día de movilizaciones tras la sentencia.