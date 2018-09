Una concentración convocada en la plaza Sant Jaume por los Comités de Defensa de la República (CDR) en defensa de la escuela en catalán, en la que participan varios centenares de personas, ha impedido que otra manifestación contra la inmersión lingüística concluyera con parlamentos y la lectura de un manifiesto en esa misma plaza, como estaba previsto.Los CDR habían convocado una manifestación bajo el lema "La escuela en catalán ahora y siempre" para contrarrestar otra convocada por la asociación "Hablamos español" bajo el lema "Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad", que debía discurrir entre la plaza Catalunya y la plaza Sant Jaume.

La plaza Sant Jaume se ha llenado casi en sus tres cuartas partes por manifestantes de la concentración convocada por los CDR, por lo que los organizadores de la concentración contra el sistema de inmersión lingüística en la escuela catalana han decidido desmontar el escenario donde deberían pronunciarse los parlamentos al finalizar la manifestación de "Hablamos español". En medio de un amplio despliegue policial, han ido retirando primero el sistema de megafonía, mientras algunos manifestantes de los CDR, muchos de ellos portando banderas independentistas, subían al escenario para gritar consignas favor de la puesta en libertad de los políticos presos.

Responsables de la asociación "Hablamos español" han dicho que tienen previsto trasladar el escenario para los parlamentos a otra plaza y han lamentado no poder utilizar el que estaba previsto en la plaza de Sant Jaume, que, han dicho, les había costado 2.600 euros. La manifestación de "Hablamos español" ha reunido también a varios centenares de personas, muchas de ellas enfundadas con banderas españolas y también de Tabarnia, que han gritado consignas como "queremos vivir también en español" o "no a la imposición, sí a la elección". Entre los asistentes a la concentración a favor de la escuela en catalán se encontraban los diputados de Junts per Catalunya Aurora Madaula y Francesc de Dalmases. "Estamos concentrados en defensa de la escuela catalana. Por eso hemos llamado por redes sociales a que la gente viniera con un libro en catalán, para defender la lengua y la cultura catalana y las instituciones", ha explicado Madaula en declaraciones a Efe.

La diputada de JxCat ha considerado que el acto de "Hablamos Español" es una "provocación" y ha añadido: "La idea es que se debe crear un cordón sanitario contra el fascismo, que se vea que son pocos, que la democracia gana en Cataluña y que estamos en el lado bueno de la historia. Estaremos aquí hasta que veamos que no vienen".