Un 74% de los catalanes está a favor de prohibir las máquinas tragaperras en bares, según el CEO

Un 53% prefiere reducir la jornada laboral a 4 días y ampliar su horario diario para mantener sueldo

Un 74% de los catalanes está a favor de prohibir las máquinas tragaperras en los bares y que solo haya en casinos y salones de juegos, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO).

Así se desprende de la tercera encuesta Òmnibus de 2023 del CEO, que se realizó entre el 29 de septiembre y el 30 de noviembre, y en la que se ha obtenido una muestra aleatoria de 2.162 personas mayores de edad y residentes en Catalunya --1.868 respondieron online y 294 en papel--, y con un margen de error del +2,11, ha explicado el director del CEO, Jordi Muñoz, en rueda de prensa este miércoles.

Un 10% de los encuestados aboga por que haya un mando para activar las máquinas tragaperras; un 9% defiende la regulación actual y un 7% cree que debe haber un máximo de una máquina por bar.

Además, un 84% estaría a favor de que aparezcan mensajes de advertencia sobre los daños relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas en los envases de las mismas, frente a un 14% que cree que no.

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

La encuesta también ha preguntado sobre el grado de satisfacción con las políticas lingüísticas de la Generalitat: un 73% de los encuestados se ha mostrado favorable a que se garantice que los niños dominen el catalán y el castellano, y un 70% aboga por garantizar que todo el mundo pueda ser atendido en catalán y castellano.

Las personas que tienen el catalán como lengua materna se muestran más favorables a garantizar que los niños dominen ambas lenguas (87%) frente a los castellanohablantes (64%), y lo mismo sucede con garantizar la atención en ambos idiomas: los catalanohablantes lo defienden en un 82% y los que tienen el castellano como lengua materna, en un 62%.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Un 53% de los encuestados prefiere trabajar cuatro días a la semana, ampliar su jornada diaria y mantener el sueldo, mientras que un 33% quiere mantener el sueldo y los horarios actuales, y un 10% aboga por trabajar 4 días a la semana, reducir las horas semanales y cobrar menos.

Además, un 46% de los encuestados asegura que el trabajo no le permite dedicar el tiempo que querría a la familia; un 42% asegura que no le permite descansar como necesitaría, y un 43% cree que no dispone del tiempo de ocio que querría por estar trabajando.