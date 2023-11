Los castellanomanchegos, entre los españoles con peor conocimiento financiero

Los españoles han aumentado su comprensión de conocimientos financieros entre 2016 y 2021, aunque todavía existe un "amplio margen de mejora", según el Banco de España que publica este martes la Encuesta de Competencias Financieras de 2021.

La segunda edición de esta estadística muestra la situación de las competencias financieras de la población adulta española a finales de 2021 y describe los cambios más relevantes ocurridos con respecto a la primera edición elaborada en 2016.

No obstante, dicha estadística señala divergencias importantes entre comunidades autónomas: Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura presentan los menores porcentajes de respuestas correctas, entre el 44% y el 49%; en el extremo opuesto, Aragón, Madrid y La Rioja presentan el mejor desempeño, obteniendo porcentajes de respuestas correctas en torno al 58%.

Para realizar este análisis, se ha adaptado al caso español un cuestionario elaborado por representantes de los gobiernos y bancos centrales de una treintena de países perteneciente a la Red Internacional de Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés), coordinada por la OCDE. De esta forma, el objetivo es medir de una manera comparable internacionalmente las competencias financieras de la población.

La encuesta se estructura en tres preguntas sobre inflación, tipos de interés compuesto y diversificación del riesgo. Entre toda la población española de 18 a 79 años, el porcentaje que responde correctamente a la pregunta sobre la inflación se sitúa en un 65%, mientras que alcanza un 41% en la pregunta sobre el tipo de interés compuesto y un 52% en la relativa a la diversificación del riesgo, unas tasas de respuesta correcta que para el director general de Economía y Estadística del Banco de España son "bastante pobres".

El porcentaje de individuos que responde incorrectamente a la pregunta sobre la inflación es del 26%, mientras que un 7% responde 'no sabe'. En cambio, cerca de una de cada dos personas --el 46%-- responde incorrectamente a la pregunta sobre el interés compuestoy un 12% responde 'no sabe'. Finalmente, cerca de una de cada tres personas, el 28%, responde incorrectamente a la pregunta sobre la diversificación del riesgo, mientras que la proporción de quienesresponden 'no sabe' es más elevada y alcanza a una de cada cinco personas, o lo que es lo mismo, el 20% de los individuos.

Gavilán señala que los españoles han mejorado en la comprensión del concepto de inflación con respecto a 2016, cuando el porcentaje de individuos que respondían adecuadamente era el 58%, lo que achaca al episodio inflacionista actual. También mejora el porcentaje de respuestas correctas sobre la diversificación del riesgo, ya que en 2016 estaba en el 49%, pero empeora la relacionada con los tipos de interés compuesto, que cae frente al 46% de cinco años antes.

Así, el supervisor resalta que solo un 19% han respondido correctamente a las tres cuestiones. Además, realiza un índice promedio de las tres respuestas y concluye que los españoles obtienen un índice de respuestas correctas del 53%, dos puntos porcentuales más que en 2021, cuando este índice era del 51%.

Sin embargo, el Banco de España indica que el promedio de respuestas correctas en la OCDE era del 57% en 2016, a falta de conocer el dato de 2021 que se publicará en diciembre. Así, considera que se han producido "algunas mejoras" en el nivel de competencias financieras de la población española entre 2016 y 2021, si bien todavía existe un "amplio margen de mejora" que lleve a converger con los niveles de conocimientos financieros de otros países del entorno.

Para el supervisor, esta brecha entre España y el resto de países "no debería sorprender", puesto que está en línea con lo que muestran otros indicadores como el de abandono escolar o los informes PISA o PIAAC de análisis educativo. Por ello, pide "reforzar" y "revisar la eficiencia" del gasto en educación y que la universidad esté "más acorde" a las necesidades del mercado de trabajo.

BRECHA DE GÉNERO Y DEMOGRÁFICA

El estudio también destaca que los hombres responden más veces de forma correcta, con el 58%, que las mujeres, con el 48%. De esta forma, se mantiene la brecha de género en conocimientos financieros respecto al estudio de 2016, si bien el Banco de España afirma que no es por responder de manera errónea, sino por contestar 'no sabe'.

Por edad, las competencias financieras muestra una forma de 'U' invertida, puesto que los más jóvenes y los más mayores son los grupos que menos conocimientos financieros demuestran, mientras que el número de respuestas correctas aumenta en función del nivel educativo o de renta.

Sin embargo, el supervisor explica que hay "diferencias de composición demográfica importantes" entre comunidades autónomas en términos de educación, edad y nivel de renta de los hogares. "Por ejemplo, Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura tienen un porcentaje de individuos con nivel educativo universitario o equivalente (entre el 27% y el 29%) inferior a la media nacional (34%)", señala.

En cambio, aquellas comunidades con mejor desempeño en las preguntas sobre conocimiento financiero (Aragón, Madrid y La Rioja) tienen un porcentaje mayor de individuos con nivel educativouniversitario (entre el 34% y el 44%).