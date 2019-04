Los candidatos valoran que han podido explicar sus proyectos y ayudar a que la gente decida su voto

Los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno que han debatido este martes en Atresmedia, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera han subrayado que el debate ha permitido a todos exponer sus proyectos, comparar liderazgos y "desenmascarar" mentiras, y de esa forma ayudar a que la gente decida su voto.

A su salida del debate, el presidente del Gobierno ha destacado que ha podido cumplir su objetivo de defender su gestión y explicar su proyecto, "con humildad, con determinación y con mucha pasión porque se trata del futuro de España". Según ha dicho, él se queda con lo que ha explicado y "no con el rifirrafe".

Sánchez ha descrito el debate como "vivo e intenso", que en ocasiones ha requerido "dosis de paciencia" por las cosas que le han dicho pero ha dejado claro que está "acostumbrado". Es más cree que, el debate "reivindica la calidad de la democracia" española porque los ciudadanos han podido ver los distintos proyectos.

Así, está convencido de que cada vez hay menos indecisos porque "las posiciones están cada vez más claras". En su opinión, el debate es si España avanza o "retrocede 40 años". "Lo que decidan los españoles el día 28 será bueno y para bien de nuestro país", ha añadido.

CASADO HA "DESENMASCARADO LAS MENTIRAS Y LA DEMAGOGIA" DE SÁNCHEZ

Para Pablo Casado, en el debate ha quedado "claro" que la "única alternativa" para "echar a Sánchez, a los batasunos, a los independentistas y a Podemos" del Gobierno de España es el PP y se ha mostrado satisfecho de cómo, a su modo de ver, su intervención ha "desenmascarado las mentiras y la demagogia" de un presidente "aliado con quienes quieren destruir el país y la economía".

El líder 'popular' cree que en este debate el espectador ha podido comprobar que España "no está para bromas ni experimentos", por lo que, al igual que uno se pone en manos del mejor equipo de cirujanos cuando tiene un problema de salud, ahora que España vive una crisis territorial y se avecina una crisis económica internacional, es el PP el que debe estar al frente del Gobierno porque éste es el partido que ha "sabido rescatar al país en dos ocasiones" ya.

IGLESIAS: LOS DEBATES DEBERÍAN SER OBLIGATORIOS POR LEY

Por su parte, el candidato de Unidas Podemos cree que hoy los electores tienen "mucha más información" para poder decidir su voto gracias a los debates celebrados esta semana. En su opinión, se deberían celebrar más debates electorales y tendrían que ser obligatorios por ley.

Iglesias ha añadido que él se queda con los momentos en que han podido conversar "de manera respetuosa" y explicando cada uno sus propuestas "con tranquilidad", y en cambio ha lamentado "los momentos dominados por el insulto y la sobreactuación". "Por respeto a la gente, hay que mantener las formas y ser educados", ha defendido.

RIVERA: SE HA COMPROBADO QUIÉN TIENE LIDERAZGO Y QUIÉN NO

Para el líder de Ciudadanos, los debates son "sanos para la democracia" y pueden ayudar a los españoles a "elegir un presidente" el día 28 de abril en las urnas. A su juicio, han podido conocer las propuestas de cada candidato y también comprobar "quién tiene liderazgo y quién no, quién es valiente y quién no, quién miente y quién no miente".

Respecto a la dinámica del debate de este martes, ha dicho que le ha gustado porque era "bastante libre", aunque "a veces se interrumpía más de la cuenta", y ha destacado el minuto de oro del final porque para él ha sido "lo más emotivo".