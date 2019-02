Los candidatos de Cs en las elecciones acreditarán en una declaración jurada sus bienes y no haber cometido ilegalidades

El Consejo General de Ciudadanos ha aprobado este viernes la actualización del Código Ético y de Conducta del partido, que obliga a los candidatos que concurran a las elecciones a firmar una declaración jurada sobre sus bienes y sobre cuestiones que acrediten no haber cometido ninguna ilegalidad.

En concreto, en el documento que deberán firmar cada uno de los candidatos declaran bajo juramento no estar incurso en causa de inelegibilidad alguna, no estar sujeto a penas que me inhabiliten para ser candidato, y no tener actualmente la condición de investigado en ninguna causa penal.

Además de ello, deberán facilitar un consentimiento expreso para integrar la candidatura y certificados que acrediten que no cuentan con antecedentes penales y que están al corriente con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Además de presentar la declaración jurada, los candidatos de Cs están obligados a firmar la Carta Ética, cuyo incumplimiento puede derivar en medidas disciplinarias, incluida la expulsión del partido, o en la adopción de medidas legales.

Entre otras cuestiones, en la citada Carta Ética de obligado cumplimiento se estipula que se dejará el cargo público en caso de incurrir en alguna de las causas relacionadas con la corrupción política, así como en el supuesto "de que cese en la militancia del partido por cualquier causa o si en el futuro no estuviera moralmente dispuesto a cumplir alguno de los compromisos" adquiridos.

"Si hubiere sido incluido en la lista de Cs sin ser militante del partido, en calidad de independiente, se compromete a abandonar los cargos públicos que ostentase en representación de Cs si así le es requerido formalmente por los órganos centrales del partido, por causa justificada, o si no estuviera moralmente dispuesto a cumplir alguno de los compromisos antedichos", se matiza en la Carta Ética.

Además, los candidatos deberán realizar una declaración jurada de sus bienes al acceder "a un cargo público o institucional en representación del partido" y otra similar al abandonarlo. Asimismo, no podrán realizar actividades privadas que pongan en riesgo "el ejercicio desempeñado como cargo público o que pueda suponer un conflicto de intereses".

En materia de pactos, contempla que no se deberá realizar "ningún acuerdo de gobierno, o que facilite la gobernabilidad, de forma expresa o tácita", sin que exista acuerdo previo de los órganos pertinentes de Ciudadanos, además de respetar "en todo caso la disciplina de voto del partido".

El objetivo del Código Ético y de Conducta es "alcanzar los más altos niveles de integridad y comportamiento ético de todas las personas" que constituyen el partido. Para ello, se ha procedido a la creación del Canal Ético y el Gabinete de Cumplimiento.

El Canal Ético, de carácter confidencial, permitirá a todos los colaboradores comunicar cualquier incumplimiento de la legislación o de la normativa interna del que tengan conocimiento, así como de cualquier indicio o riesgo de su posible comisión, así como realizar cualquier consulta relacionada con legislación o normativa interna, o cualquier duda ética. En caso de incumplimiento de comunicación, acarreará medidas disciplinarias.

Entre otras cuestiones y aunque están prohibidos los regalos cuyo valor supere los 75 euros excepto si corresponden con prácticas comerciales o signos de cortesía, normales y usuales, los obsequios recibidos deberán ser comunicados en este canal.

La gestión del Canal Ético, y el trámite de las denuncias y consultas recibidas, corresponderá al Gabinete de Cumplimiento, que actuará en base a los principios de veracidad, respeto de la presunción de inocencia, proporcionalidad y confidencialidad.

SUPERÁVIT DE 871.000 EUROS EN LOS PRESUPUESTOS

En la reunión que ha mantenido este viernes en Madrid el Consejo General, máximo órgano del partido, también se han aprobado los Presupuestos de 2019 por unanimidad, con el voto a favor de los 120 miembros, según ha informado Ciudadanos en un comunicado.

Los Presupuestos, presentados por el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado, cuentan con un superávit de 871.000 euros. Cuadrado ha señalado que "con estos números, el partido está preparado para afrontar las próximos procesos electorales".

Asimismo, el Consejo General ha aprobado la habilitación de dos independientes (no afiliados) para que participen en las primarias en las que se escogerá a los candidatos a presidente autonómico: Juan Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo, en Asturias y el periodista Daniel Pérez en Aragón.