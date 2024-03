Los bomberos lanzan una campaña para usar bien los petardos y disfrutar de unas 'Falles sense perill'

El Consorcio de Bomberos de Valencia pone en marcha, coincidiendo con la semana fallera, la campaña 'Falles sense perill' con el objetivo de advertir a la ciudadanía sobre el riesgo de un mal uso de los petardos y otros materiales pirotécnicos.

Estos profesionales recalcan que uno de los principales riesgos es el de provocar un incendio a causa del uso de petardos. Por eso, hay que evitar colocarlos junto a elementos que puedan propagar un fuego, como papeleras, contenedores, o líquidos inflamables, y evitar ubicarlos en lugares próximos a vegetación o zonas de bosque, ya que podría acabar provocando un fuego en la montaña.

En este sentido, recuerdan que la vegetación "está arrastrando este año un importante estrés hídrico, agravado por las altas temperaturas y episodios de viento de este 2024, por lo que la vegetación se encuentra muy seca y cualquier pequeño punto de ignición podría derivar en un incendio grave".

"Pero no son el único peligro grave", advierte el consorcio, que alerta de que "acciones negligentes, como situar los petardos dentro de botellas o latas, aumentan los riesgos, puesto que al explotar producen metralla, y podrían provocar graves lesiones".

ENCENDIDO EN EL SUELO

También es importante que se encienda en el suelo y nunca sujetándolo en la mano. No se debe guardar ningún artículo pirotécnico en los bolsillos, tampoco manipular el contenido del petardo, ni lanzarlos contra otras personas ni animales.

Si algún petardo no se enciende bien o no explota, no hay que tocarlo, sino esperar unos minutos y entonces humedecerlo con agua. Y por supuesto, hay que utilizar los artículos pirotécnicos adecuados en la edad del usuario, respetando siempre la normativa vigente.