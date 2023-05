Los bomberos de Gran Canaria se manifiestan este jueves contra las "políticas nefastas" del Cabildo

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se manifestarán este jueves, 25 de mayo, a partir de las 11.00 horas contra las "políticas nefastas" del Cabildo, a quien acusan de llevar el servicio a la situación de "inoperatividad".

La manifestación partirá del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria a las 11.00 horas para continuar por la calle Mayor de Triana y por Bravo Murillo, finalizando ante la sede del Cabildo de Gran Canaria sobre las 12.30 horas, según ha informado CCOO en nota de prensa.

Con este acto los bomberos, junto a otros colectivos sociales que se unirán al acto, quieren mostrar a la población que "el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no está gobernando para dar solución a las necesidades básicas de la población, sino para sus intereses particulares", invitando a los ciudadanos a unirse a esta movilización para "demostrar el hartazgo de esta forma de gobernar la isla".

"Nos merecemos políticas y políticos comprometidos con la realidad y necesidades que promueven la ciudadanía", señalan.

Actualmente, indican, el servicio insular lo componen siete parques operativos con 235 efectivos que "no dan una óptima" cobertura a su zona de actuación, ya que subrayan que el Cabildo de Gran Canaria "no ha sido capaz de potenciar, después de veinte años, este servicio básico y fundamental" porque desde el año 2007 aseguran que no se ha creado "ni una sola plaza de nueva creación" al catálogo de plantilla, a lo que añaden que "no" existe una Consejería de Emergencias y la "descoordinación ante esta materia es alta".

A ello, añaden, hay parques actuando "con dos o tres bomberos donde mínimo debería haber seis o siete y hay zonas en las que tardan más de una hora y media en atender una emergencia porque el parque de bomberos está cerrado por falta de personal, como sucede en Tejeda y Tunte, ambos construidos por el Cabildo de Gran Canaria".

Finalmente aseguran que durante los últimos ocho años han intentado, "con mucha paciencia y apertura al diálogo", que Morales "les escuche y dé soluciones a los problemas pero no ha hecho ni una cosa, ni la otra".