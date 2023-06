Los Barrios 100x100 dice que hablarán con las demás fuerzas políticas pero no descarta gobernar en solitario

El alcalde de Los Barrios (Cádiz) en funciones, Miguel Alconchel, ganador de las elecciones municipales con Los Barrios 100x100-Unión Andalucista, ha afirmado que, "con la tranquilidad de tener asegurada la gobernabilidad", hablarán con todos los grupos políticos, aunque tampoco ha descartado la posibilidad de gobernar en solitario aunque sea en minoría.

Cabe recordar que en las elecciones del 28 de mayo Los Barrios 100x100 fue el partido ganador con ocho concejales, seguido de PSOE con seis; PP con cuatro; Movimiento Barreño con dos; y Vox con uno.

En rueda de prensa, Alconchel ha asegurado que se encuentran en "la tranquilidad de poder observar este escenario como lista más votada". A partir de ahí, ha asegurado que van a empezar contactos con todas las fuerzas políticas. "Si algo nos caracteriza es que somos un equipo de gobierno siempre dialogante, que hemos sido capaces de alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas que han estado en la anterior legislatura", ha afirmado el alcalde en funciones.

Además, ha asegurado que la premisa de su formación "siempre es la misma, se ha repetido hasta la saciedad, y es que va a sentarse, a escuchar y llegará a acuerdo, si hay que llegar, con aquellas fuerzas políticas que ofrezca de verdad proyectos y propuestas para el municipio".

Alconchel ha llamado la atención de que "obviamente, con el escenario político que hay, con unas elecciones generales en un mes y medio, es prácticamente inviable que haya un acuerdo PP-PSOE para que no sea Los Barrios 100x100 el que gobierne".

"Eso también nos da fortaleza para estar tranquilos, para sopesar todas las posibilidades y realmente trabajar por nuestro municipio", ha afirmado el alcalde, que también ha apuntado que "hay otro factor que todo el mundo sabe, como que se está pendiente de que lleguen otros tipos de acuerdos, especialmente supramunicipales", como son Diputación y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

No obstante, Alconchel tampoco ha descartado la posibilidad de poder gobernar en solitario, porque ha asegurado que han demostrado en estos años de Gobierno su capacidad de gestión y están "capacitados" para gobernar en solitario. "Vamos a seguir trabajando en acuerdos sin prisa, pero que si no los hay, porque no se dé la circunstancia, el máximo ganador de estas elecciones pasadas y de esta legislatura que viene tiene que ser nuestros vecinos", ha conluido.